여수세계섬박람회 폐막 보름 앞…김민재 행안부 차관, 안전·운영 실태 점검

AI 핵심 요약beta
- 김민재 행안부 차관은 20일 여수세계섬박람회 현장을 찾아 운영·안전을 점검했다
- 김 차관은 관람객 현황과 민원·사고를 확인하고 프로그램 보완을 주문했다
- 행안부는 폐막까지 시설 점검과 불편 해소 등 안전한 마무리를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 김민재 행정안전부 차관이 폐막을 보름 앞둔 '2026여수세계섬박람회' 현장을 찾아 행사 운영 상황과 안전관리 실태를 점검했다.
행정안전부는 김 차관이 20일 전남광주통합특별시 여수시의 2026여수세계섬박람회 주행사장을 방문해 주요 시설과 관람객 편의시설 등을 점검했다고 밝혔다.
지난 9월 5일 개막한 여수세계섬박람회는 오는 11월 4일 폐막한다.
김 차관의 현장 방문은 올해 들어 네 번째다. 이번 점검은 폐막을 앞두고 행사 운영 상황을 종합적으로 살펴보고 남은 기간 보완해야 할 사항을 확인하기 위해 마련됐다.
김 차관은 먼저 관람객 현황과 사업 수익, 행사 프로그램 등 운영 실적을 보고받았다. 주요 민원과 안전사고 현황도 확인하고, 남은 기간 관람객 유치와 쾌적한 관람 환경 조성을 위한 방안을 논의했다.
특히 관람객들이 우리나라 섬의 가치와 매력을 충분히 체험할 수 있도록 행사 프로그램을 보완하는 방안을 검토해 달라고 당부했다.
이어 주제섬을 비롯한 주요 전시·체험 공간을 둘러보며 개막 이후 콘텐츠 보강 현황과 관람객 만족도를 점검했다.
섬테마존과 다섬이 열차 등 야외 공간을 살펴보고, 식당마켓섬과 푸드트럭 등 식음료 시설의 위생관리 체계도 확인했다.
김 차관은 행사 종료까지 안전사고가 발생하지 않도록 시설물 점검을 강화하고 관람객 불편 사항을 신속하게 해소할 것을 주문했다.
정부는 그동안 지방정부와 박람회 조직위원회 등 관계기관과 협력해 시설·교통·재난 안전 등 행사 준비 상황을 점검해 왔다.
개막 이후에도 행사 운영과 관람객 불편 사항, 시설 및 안전관리 실태를 지속적으로 확인하고 있다.
행안부는 이번 현장 점검을 포함해 11월 4일 폐막까지 관계기관 협조체계를 유지하며 안정적인 행사 마무리를 지원할 방침이다.
김 차관은 "폐막이 이제 보름 앞으로 다가온 만큼, 작은 일 하나도 관람객의 입장에서 더욱 세심하게 운영해 유종의 미를 거둘 수 있도록 마지막까지 최선을 다해 달라"고 당부했다.
이어 "남은 기간 많은 국민께서 여수를 찾아 아름다운 섬의 매력을 체험해 보길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com