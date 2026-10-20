세계은행 AI·디지털 서밋 첫 서울 개최…160개국 900명 집결

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부와 세계은행그룹은 20일부터 사흘간 서울서 AI·디지털 서밋을 개최했다
- 160개국 900여명이 개발도상국 일자리·성장 방안을 논의했다
- 정부는 6개 다자개발은행 AI 협력센터를 모은 허브를 추진한다
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이형일 "한국 경험 바탕으로 개도국 AI 전환 파트너 될 것"
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 재정경제부와 세계은행그룹(WBG)이 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 개발도상국의 성장과 일자리 창출 방안을 논의하기 위해 20일부터 사흘간 서울에서 역대 최대 규모의 글로벌 AI·디지털 서밋을 개최한다.
재정경제부는 이날부터 22일까지 서울 그랜드하얏트호텔에서 세계은행그룹 등과 공동으로 '글로벌 AI·디지털 서밋' 본행사를 개최한다.
세계은행의 연례행사인 이 서밋이 워싱턴DC 이외 지역에서 열리는 것은 이번이 처음으로, 이번 행사에는 아제이 방가 세계은행그룹 총재와 각국 디지털 장관, 민간기업 관계자 등 160여개국에서 약 900명이 참석한다.
참석자들은 AI·디지털 기술을 활용한 일자리 창출과 생산성 향상, 개발도상국의 성장 기회 확대 방안을 논의한다. 디지털 접근성을 높이고 신뢰할 수 있는 AI 활용 기반을 마련하는 한편 농업과 보건 등 분야별 AI 적용 방안도 모색한다.
이형일 부총리 겸 재경부 장관은 이날 개회식에서 "한국은 국제사회의 지원을 받던 수원국에서 다른 나라의 발전을 돕는 공여국으로 성장하는 과정에서 기술이 경제와 국민의 삶을 바꾸는 힘을 경험했다"며 "한국의 경험과 역량을 바탕으로 개발도상국의 AI 전환을 함께하는 파트너가 되고자 한다"고 밝혔다.
정부는 AI의 혜택에서 어떤 국가도, 누구도 소외되지 않는 '글로벌 AI 기본사회'를 실현하기 위해 세계은행을 포함한 6개 다자개발은행(MDB)의 AI 협력센터를 한국에 모으는 '글로벌 AI 허브' 조성을 추진한다.
대상은 세계은행과 아시아개발은행(ADB), 미주개발은행(IDB), 아프리카개발은행(AfDB), 유럽부흥개발은행(EBRD), 중미경제통합은행(CABEI) 등이다. 지난해 12월 송도에 문을 연 세계은행 글로벌 AI·디지털 지식센터가 이 과정에서 선도적 역할을 맡는다.
정부가 출연한 세계은행 AI·디지털 기금을 활용해 개발도상국의 AI 솔루션 도입과 분야별 AI 전환 기반 구축도 지원한다. 개발도상국의 수요와 여건에 맞춰 'K-AI 패키지'를 활용한 사업을 발굴하고, 2030년까지 10억명에게 디지털 접근과 기회를 제공한다는 세계은행의 '@A Billion' 목표 달성에도 기여한다는 계획이다.
이 부총리는 개회식에 앞서 세계은행 글로벌 AI·디지털 지식센터 사업 홍보부스를 찾아 디지털 기금의 첫 승인 사업인 '동아프리카 의약품 추적 시스템 확산 및 고도화 지원' 사업도 살펴봤다.
해당 사업은 한국 기업 기술로 모잠비크에 구축한 의약품 추적 시스템을 주변국으로 확대하고 AI 분석을 접목해 이상 거래를 탐지하고 의약품 수요 예측을 고도화하는 내용이다. 이를 통해 의약품 유통·관리의 효율성을 높인다는 구상이다.
이 부총리는 전날 방가 총재와 만나 한국과 세계은행 간 AI 협력 확대 방안도 논의했다. 양측은 최근 세계은행이 발간한 세계개발보고서와 동아시아·태평양 경제전망에서 주목한 한국의 AI 혁신 역량과 활용 경험을 개발도상국과의 협력에 적극 활용하기로 했다.
AI뿐 아니라 원전 분야 협력도 논의됐다. 양측은 한국의 원전 개발 경험과 기술을 개발도상국의 안정적인 에너지 공급과 지속가능한 발전에 활용하는 방안을 논의했다.
방가 총재는 한국이 공공재원과 민간자본, 기술 등 개발에 필요한 역량을 두루 갖춘 국가라고 평가하며 한국 기업의 개발도상국 투자와 민간자본 동원 협력을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다. 양측은 산업 발전의 성과가 청년층의 일자리와 기회 확대로 이어져야 한다는 데도 공감했다.
오는 21일에는 AI 인프라 구축을 위한 민간자본 동원과 개발도상국의 AI 격차 해소, 보건·공공서비스 분야의 AI 활용 확대 방안 등이 논의된다. 다자개발은행 간 AI 공동협력 방안과 한국의 AI 전환 경험을 공유하는 세션도 진행되며, 22일에는 국내 AI·디지털 현장 방문 일정이 이어진다.
hyun9@newspim.com