마스턴투자운용, 오피스·물류 '5스타' 획득

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용은 20일 콘코디언 빌딩과 로지스코 시흥이 GRESB 5스타를 획득했다고 밝혔다.
- 콘코디언 빌딩은 91.7점으로 2년 연속, 로지스코 시흥은 91.5점으로 처음 최고 등급을 받았다.
- 두 자산은 경영·관리 만점과 그린스타를 기록하며 동아시아 비교그룹에서도 상위권에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
동아시아 비교군서 오피스 3위·물류 2위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 마스턴투자운용은 운용 중인 '콘코디언 빌딩'과 '로지스코 시흥' 물류센터가 글로벌 부동산 지속가능성 평가기관 GRESB의 2026년 평가에서 나란히 최고 등급인 '5스타(5 Star)'를 획득했다고 20일 밝혔다.
콘코디언 빌딩은 총점 91.7점으로 2년 연속 5스타를 유지했다. 올해 처음 평가에 참여한 로지스코 시흥도 91.5점을 받아 최고 등급을 획득했다. 두 자산 모두 경영·관리 부문에서 30점 만점을 기록했으며, 총점은 GRESB 전체 평균보다 10점 이상 높았다.
경영·관리와 성과 부문에서 고르게 높은 점수를 받은 참가자에게 부여하는 '그린스타(Green Star)'도 함께 획득했다.
GRESB는 전 세계 부동산·인프라 자산의 지속가능성과 운영 성과를 평가하는 기관이다. 평가는 경영·관리(30점)와 에너지·온실가스·용수·폐기물 등 운영 데이터를 측정하는 성과(70점) 부문으로 나뉜다. 5스타는 전체 참가자 중 상위 20% 이내에 부여하는 등급이다.
콘코디언 빌딩은 서울 중심업무지구(CBD)에 위치한 지하 8층~지상 29층, 연면적 약 6만600㎡ 규모의 오피스 건물이다. 올해 한국·일본·중국 자산으로 비교 대상이 확대된 동아시아 고층 오피스 그룹에서 3위를 차지했다. 올해 초에는 친환경 건축물 인증인 LEED 운영·유지관리(O+M) 인증을 최고 등급인 플래티넘으로 상향 갱신했다.
로지스코 시흥은 수도권 남서부에 위치한 물류시설로, LEED 인증과 WELL HSR 기준에 부합하는 운영 환경을 갖췄다. 이번 평가에서 동아시아 상온 물류 비교그룹 2위에 올랐으며, 동일 전략의 글로벌 물류 자산 비교에서도 3위를 기록했다.
박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "오피스와 물류센터라는 서로 다른 섹터의 자산이 나란히 최고 등급을 획득한 것은 마스턴투자운용의 자산 관리 체계와 운영 역량이 현장에서 입증되고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 운용 역량을 바탕으로 투자자 신뢰로 이어지는 운용 성과를 꾸준히 쌓아가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com