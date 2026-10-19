마스턴투자운용, 생물다양성 보전 활동 진행

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용 임직원들이 19일 생물다양성 보전 활동을 진행했다
- 임직원들은 암사생태공원에서 생태 모니터링과 교란종 제거를 실시했다
- 마스턴투자운용은 지속가능한 자산운용을 위한 환경보전 활동을 이어간다
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서식 동·식물 관찰하고 생태계 교란종 제거
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 임직원들이 생물다양성 보전을 위한 생태 모니터링과 환경정화 활동을 진행했다고 19일 밝혔다.
마스턴투자운용 임직원들은 지난 16일 오후 서울 강동구 암사생태공원 일대에서 생태환경을 관찰하고 생태계 교란종을 제거하는 활동에 참여했다. 이번 행사는 임직원들이 생태계를 직접 살피고 보전 활동에 참여하는 현장형 프로그램으로 마련됐다.
참가자들은 먼저 한강공원 생태계 보호와 서식 동·식물 보전, 자연환경의 다양성 유지 등에 관한 교육을 받았다. 이어 공원 일대를 둘러보며 주변 생태환경과 생물 서식 실태를 관찰하는 생태 모니터링을 진행했다. 이후 토종 식물의 생육을 위협하는 생태계 교란종을 직접 제거하는 환경정화 활동도 펼쳤다.
이번 프로그램은 임직원들이 생물다양성의 가치를 현장에서 직접 경험할 수 있도록 기획됐다. 마스턴투자운용은 토지와 자연환경을 기반으로 하는 실물자산을 운용하는 만큼 생물다양성에 대한 이해가 지속가능한 자산운용의 출발점이라는 판단에서 이번 활동을 마련했다고 설명했다.
박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "자산운용사가 만들어 가는 공간은 결국 도시와 자연이 맞닿는 곳에 자리한다"며 "생물다양성의 가치를 존중하는 운용 철학을 바탕으로 도시와 자연이 함께 지속가능한 공간을 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 마스턴투자운용은 임직원 참여형 환경보전 활동 외에도 지난 2022년부터 매년 '에너지의 날'을 맞아 주요 운용자산의 조명을 소등하는 캠페인에 참여하고 있다.
dconnect@newspim.com