11월 채권시장 심리 개선…BMSI 99.1

AI 핵심 요약beta
- 금투협은 20일 11월 채권시장 심리가 전월보다 개선됐다고 발표했다
- 응답자 93%는 22일 한은 금통위의 기준금리 동결을 전망했다
- 시장금리 하락 기대는 커졌지만 물가·환율 심리는 악화됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금리 하락 응답 40%…물가·환율 지표는 악화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 11월 채권시장 심리가 전월보다 개선된 것으로 나타났다. 오는 22일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 동결될 것으로 예상한 응답자는 93%에 달했다.
20일 금융투자협회(이하 금투협)가 발표한 '2026년 11월 채권시장지표'에 따르면 지난 12~15일 실시한 조사에서 11월 종합 채권시장지표(BMSI)는 99.1로 전월(89.7) 대비 9.4포인트 상승했다. 한미 통화정책 불확실성과 미국 중간선거에 따른 변동성 확대 등 대내외 변수가 혼재한 가운데 채권시장 심리는 전월보다 호전됐다.
기준금리 전망에서는 응답자의 93%가 오는 22일 금통위에서 한국은행이 기준금리를 동결할 것으로 예상했다. 인상을 전망한 응답자는 7%였다. 금융투자협회는 두 차례 연속 기준금리 인상에 따른 효과를 점검할 것이라는 기대가 반영된 것으로 분석했다.
시장금리 전망 BMSI는 123.0으로 전월(99.0)보다 24.0포인트 상승했다. 금리 하락을 예상한 응답자는 전월 21%에서 40%로 19%포인트 늘었다. 반면 금리 상승 응답자는 22%에서 17%로 5%포인트 줄었다.
금투협은 프랑스 국채 금리 상승 등 대외 금리 상승 요인에도 국내 증시 조정에 따른 위험회피 심리와 한미 기준금리 동결 기대감이 맞물리면서 금리 하락 전망이 늘어난 것으로 분석했다.
반면 물가와 환율 관련 채권시장 심리는 악화됐다. 물가 BMSI는 93.0으로 전월(100.0)보다 7.0포인트 하락했다. 물가 하락을 예상한 응답자는 전월 13%에서 3%로 10%포인트 감소했고, 물가 보합 응답자는 74%에서 87%로 13%포인트 증가했다.
금투협은 미국 9월 소비자물가지수(CPI)의 예상치 상회와 중동 긴장 재고조에 따른 국제유가 상승 우려, 근원물가 오름세 지속 가능성 등을 물가 심리 악화의 배경으로 꼽았다.
환율 BMSI도 98.0으로 전월(109.0) 대비 11.0포인트 하락했다. 환율 상승을 전망한 응답자는 전월 4%에서 13%로 9%포인트 늘었고, 환율 하락 응답자는 13%에서 11%로 2%포인트 줄었다.
금투협은 중동 지역의 지정학적 긴장과 국내 증시 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 환율 상승 전망에 영향을 미친 것으로 분석했다.
dconnect@newspim.com