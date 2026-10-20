핼러윈 앞두고 전국 28곳 인파 집중관리…이태원·홍대 등 12곳 특별점검

AI 핵심 요약beta
- 정부는 20일 핼러윈 대비 전국 28곳을 인파관리 대상으로 지정했다
- 행안부는 23일부터 11월 1일까지 특별대책기간을 운영한다
- 12개 주요 지역에 현장관리관을 파견해 인파 안전관리를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 핼러윈을 앞두고 서울 이태원과 홍대, 성수동 등 전국 28개 지역을 인파 중점관리대상으로 지정하고 특별 안전관리에 나선다. 인파 밀집이 예상되는 주요 12개 지역에는 행정안전부 현장상황관리관을 직접 파견해 사고 예방과 현장 대응을 강화한다.
행정안전부는 20일 윤호중 장관 주재로 '핼러윈 다중운집인파 안전관리 관계기관 대책회의'를 개최하고 이 같은 내용의 안전관리 대책을 점검했다고 밝혔다.
이번 회의에는 행안부와 문화체육관광부, 보건복지부, 국토교통부, 경찰청, 소방청, 8개 시·도 및 재난관리책임기관 등 총 21개 기관이 참석했다.
정부는 오는 31일 핼러윈을 전후해 주요 번화가에 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 관계기관 간 협력체계를 강화하고 현장 안전관리 대책을 집중 점검하기로 했다.
우선 10월 23일부터 11월 1일까지 10일간을 '핼러윈 인파관리 특별대책기간'으로 지정한다.
이 기간 전국 28개 지역을 '핼러윈 인파 중점관리대상'으로 지정해 집중 관리할 방침이다.
또한 '도로·광장·공원 다중운집인파재난 위기관리 표준매뉴얼'에 따라 위기경보 '주의' 단계를 발령하고 관계기관별 비상대응체계를 강화한다.
특히 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되는 전국 12개 지역에는 행안부 사전점검반을 파견한다.
서울에서는 이태원과 홍대, 성수동, 건대, 강남역, 압구정, 명동, 익선동 등 8곳이 특별점검 대상에 포함됐다.
지방에서는 광주·전남 첨단지구, 부산 서면, 대구 동성로, 대전 둔산동 등 4곳을 점검한다.
사전점검반은 특별대책기간이 시작되기 전까지 지역별 안전관리계획 수립 여부와 현장 안전요원 배치 상황, 시설물 안전관리 실태 등을 확인할 예정이다.
특히 출입구와 계단, 좁은 골목 등 인파가 집중되기 쉬운 병목구간의 관리 상태를 중점적으로 살펴본다.
핼러윈 당일을 포함한 10월 30일부터 11월 1일까지 사흘간은 해당 12개 지역에 행안부 과장급 현장상황관리관을 파견한다.
현장상황관리관은 지방정부와 경찰, 소방 등 관계기관과 함께 인파 밀집 상황을 실시간으로 살피고, 인파가 안전하게 해산할 때까지 현장 상황을 관리할 계획이다.
정부는 시민들에게도 인파사고 예방을 위한 안전수칙 준수를 당부했다.
우선 혼잡이 예상되는 시간대에는 인파 밀집 장소 방문을 자제하고, 방문할 경우 출입구와 대피로를 미리 확인해야 한다.
좁은 골목과 경사로, 계단 등에서는 주변 사람과 안전거리를 유지하고 현장 안전요원의 안내에 따라 오른쪽으로 일방통행해야 한다.
보행 중 갑자기 멈추거나 다른 사람을 밀지 않도록 주의해야 하며, 사람들의 움직임이 느려지거나 신체에 압박이 느껴지면 즉시 혼잡지역을 벗어나야 한다.
위험 상황이 발생하면 112 또는 119에 신고해야 한다.
윤호중 행안부 장관은 "정부는 국민들께서 언제 어디서나 안심하고 일상을 보내실 수 있도록 관계기관과 함께 인파 안전관리에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.
이어 "핼러윈 축제를 즐기시는 국민 여러분께서도 안전을 위해 인파사고 국민행동요령을 숙지하시고 현장 질서유지 안내에 적극 협조해 주시길 바란다"고 당부했다.
abc123@newspim.com