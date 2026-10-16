경남교육청, 학교 재생에너지 관리 역량 강화…행정실장 등 249명 대상

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 16일 학교 행정실장 등 249명을 대상으로 연수를 실시했다
- 참석자들은 태양광 발전 원리와 설비 점검·관리 방법을 익혔다
- 도교육청은 햇빛이음학교 사업으로 탄소중립 실천 기반을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 신·재생에너지 설비가 늘어나는 데 맞춰 학교 행정실장들이 태양광 발전설비의 원리와 유지관리 방안을 익히며 재생에너지 관리 역량을 점검했다.
경남도교육청은 16일 미래교육원에서 학교 행정실장 등 249명을 대상으로 '신·재생에너지 확대에 따른 인식 전환 연수'를 실시했다고 밝혔다.
참석자들은 도교육청이 추진하는 햇빛이음학교 사업 등 신·재생에너지 관련 정책을 살펴봤다. 태양광 발전설비의 기본 원리와 운영 과정에서 필요한 점검·관리 방법도 배웠다.
햇빛이음학교 사업은 학교 옥상 등에 태양광 발전설비를 설치해 전기요금 부담을 낮추고, 기후·생태전환교육과 연계하는 사업이다. 학교가 전력을 직접 생산하는 동시에 학생들이 재생에너지와 탄소중립을 체감할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.
도교육청은 학교 중심의 탄소중립 실천 기반을 마련하기 위해 관련 설비 보급 사업을 추진하고 있다. 학교 구성원의 참여와 관리 역량을 높이기 위한 인식 전환 연수도 2022년부터 매년 운영하고 있다.
news2349@newspim.com