차이커뮤니케이션, '과학기술혁신대상'서 3관왕

AI 핵심 요약beta
- 차이커뮤니케이션은 20일 CHACHA 시리즈로 과학기술혁신대상 금상 2건과 은상 1건을 수상했다
- CHACHA Studio와 Works는 광고 제작과 마케팅 업무 자동화 기술로 금상을 받았다
- CHACHA GEO는 AI 검색 내 브랜드 언급과 콘텐츠 인용을 분석해 은상을 수상했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 디지털 마케팅 기업 차이커뮤니케이션이 자체 개발한 AI 마케팅 솔루션 'CHACHA' 시리즈로 제20회 과학기술혁신대상에서 금상 2건과 은상 1건을 수상했다고 20일 밝혔다.
한국정보과학진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 이 상은 과학기술과 AI를 활용한 기업·기관·단체의 혁신 성과를 평가하는 어워드다. 올해는 산·학·연 전문 심사위원단의 심사를 거쳐 총 19개 프로젝트를 선정했다.
회사에 따르면 이번에 출품한 3개 솔루션이 모두 수상하며 광고 제작부터 업무 자동화, AI 검색 대응에 이르는 자체 기술의 경쟁력을 입증했다.
'CHACHA Studio'는 AI 생활·경험 서비스 혁신 부문의 콘텐츠·마케팅 분야에서 금상을 받았다. 프롬프트 기반으로 광고 배너를 생성하고 매체별 규격 변환을 자동으로 제작하는 AI 광고 제작 플랫폼이다. 실제 광고 제작 업무에 도입돼 반복 작업을 줄이고 기획자와 디자이너가 아이디어 개발과 다양한 광고 소재 테스트에 집중할 수 있도록 지원한다.
'CHACHA Works'는 AI 산업혁신 부문의 엔터프라이즈·업무 자동화 분야에서 금상을 수상했다. 마케팅 데이터 수집·검증·보고서 작성·알림 등 반복 업무를 자동화하는 AI 에이전트 기반 플랫폼이다. 수집한 데이터의 인사이트를 도출하고 AI 챗봇을 통한 분석과 후속 실행을 지원해 실무자가 자료 취합보다 성과 분석과 전략적 판단에 집중하도록 돕는다.
'CHACHA GEO'는 AI 생활·경험 서비스 혁신 부문의 콘텐츠·마케팅 분야에서 은상을 받았다. 주요 AI 플랫폼의 답변 내 브랜드 언급과 콘텐츠 인용 현황을 측정하는 생성 엔진 최적화(GEO) 모니터링 솔루션이다. 검색 엔진 최적화(SEO)와 GEO 관점에서 콘텐츠를 평가하고 개선 방향을 제시해 브랜드가 AI 검색 환경에 맞는 콘텐츠와 커뮤니케이션 전략을 수립할 수 있도록 지원한다.
한편 차이커뮤니케이션은 CHACHA 시리즈의 고도화와 적용 확대를 통해 제작·운영 효율과 수익성을 높일 계획이다. 특히 'CHACHA GEO'를 중심으로 국내 GEO 시장을 공략하며 AI 검색 기반 마케팅 영역으로 사업을 확장할 방침이다.
nylee54@newspim.com