차이커뮤니케이션, 청담동 통합 사옥 'HAUS701' 개관… 마케팅 사업 연계

AI 핵심 요약beta
- 차이커뮤니케이션은 19일 강남구 청담동 통합 사옥 HAUS701 운영을 시작했다.
- 신사옥 이전으로 분산됐던 플랫폼P와 플랫폼C 조직을 한 공간에 통합했다.
- AI 업무 시스템과 미디어 공간을 활용해 웰니스 오프라인 사업을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 종합 마케팅 기업 차이커뮤니케이션이 서울특별시 강남구 청담동 일원에 신규 통합 사옥인 'HAUS701'의 조성을 완료하고 공식적인 운영에 돌입했다.
새롭게 개관한 HAUS701은 영동대로와 학동로 교차점(영동대로 701)에 위치하고 있으며, 지하 2층부터 지상 최고 17층 규모로 조성되었다. 해당 건축물은 약 10개월간의 리모델링 공정을 거쳐 완공되었으며, 사옥 명칭은 도로명 주소의 지번과 공간을 의미하는 단어를 결합해 지정되었다. 이번 신사옥 이전 조치에 따라 그간 퍼포먼스 마케팅 본부 위주로 편제된 '플랫폼P'와 캠페인 본부 중심의 '플랫폼C'로 분산 운영되던 개별 사업장 조직이 단일 사옥 공간으로 전면 통합된다.
차이커뮤니케이션은 통합 사옥 내부 업무 공간에 인공지능(AI) 기반 시스템을 적용하여 업무 효율화를 도모하는 한편, 신사업 확장을 위한 대중 연계형 오프라인 공간을 별도로 확보했다. 건물 지상 16층과 17층 구역에는 대형 미디어 스크린을 비롯해 전문 조명 및 음향 설비를 구축했다. 회사는 해당 공간을 활용해 향후 팝업스토어 및 브랜드 론칭 행사 등의 공간 대관 업무와 자체 기획 콘텐츠를 결합한 이른바 '웰니스(Wellness)' 기반의 오프라인 비즈니스 플랫폼 사업을 전개할 예정이다.
아울러 회사는 이번 사옥 입주 및 조직 통합에 맞추어 기업의 신규 전용 서체인 '차이 활짝체'를 자체 개발해 일반에 공개했다. 창립 22년 차를 맞이한 기업의 정체성을 시각적으로 반영해 디자인된 해당 서체는 사옥 내부의 각종 안내 표지판과 그래픽물에 우선 적용되었으며, 브랜드 가치 공유의 일환으로 개인 및 기업 등 일반 사용자가 상업적 제한 없이 무료로 사용할 수 있도록 전면 배포된다.
ohzin@newspim.com