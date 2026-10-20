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이재명 대통령 '증시 정상화' 언급…정부, '증안 펀드' 카드 검토

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 20일 코스피 급락에 증안펀드 가동을 검토했다
  • 이재명 대통령은 20일 증시 정상화에 필요한 조치를 예고했다
  • 코스피는 넉 달 만에 고점 대비 39% 급락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李 대통령·경제부총리 잇달아 시장 안정 조치 '시사'
증안펀드, 2008년이 마지막…조성 만으로 안정 효과

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스피가 넉 달 만에 고점 대비 39% 급락하면서 정부가 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동에 나설 가능성이 커지고 있다.

경제당국이 증안펀드를 포함한 시장 안정 조치를 준비하고 있다고 공식적으로 밝힌 데 이어 이재명 대통령도 증시 정상화를 위한 '필요한 조치'를 예고하면서다.

◆ 코스피 9100→5600 '39%'↓…정부, 시장 안정 조치 시사

20일 금융투자업계에 따르면 정부는 최근 국내 증시 변동성이 확대되자 증안펀드 가동과 공매도 일시 중단 등을 포함한 시장 안정 조치 가능성을 열어두고 있다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 16일 태국 방콕에서 열린 기자 간담회에서 증시 변동성이 확대될 경우 증안펀드를 가동하거나 공매도를 일시 중단할 가능성이 있느냐는 질문에 "시장 상황을 항상 모니터링하면서 필요하면 우리가 갖고 있는 시장 안정 조치를 할 수 있도록 준비하고 있다"고 밝혔다.

이어 "어떤 조치를 할지는 상황에 맞춰 하는 것이고, 미리 이야기하면 그 자체의 효과가 떨어질 수도 있다"면서 "시장 관리 차원에서 가장 적기에 말씀드리겠다"고 말했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 20일 그랜드 하얏트 서울호텔에서 열린 '세계은행 글로벌 AI.디지털 서밋' 행사에 참석해 축사를 하고 있다.[사진=재정경제부]

이 부총리는 최근 증시 조정 배경으로 ▲글로벌 금리 상승 우려 ▲인공지능(AI)·반도체 투자 수익성에 대한 의문 ▲중동 지역의 지정학적 위험 등을 꼽았다. 국내 증시에서 반도체가 차지하는 비중이 큰 점도 변동성을 확대했다고 진단했다.

이재명 대통령도 전날 증시 정상화를 위한 추가 조치를 예고하면서 증안펀드 가동 관측에 힘을 보탰다. 이 대통령은 "주식시장의 정상화를 위해 정책적으로 해야 할 일이 뭔가를 계속 체크하고 있다"며 "조만간 종합 보고를 받고 필요한 조치를 할 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 국내 증시 저평가 문제도 거론했다. 그는 "대한민국의 주식시장이 매우 저평가된 것은 사실"이라며 "제일 큰 이유 중 하나가 시장의 투명성, 공정성에 대한 (부정적) 인식이 완전히 제거되지 않은 것"이라고 말했다.

다만 개별 종목의 주가를 정부가 직접 부양하는 방식에는 거리를 뒀다. 이 대통령은 "개별적인 주가의 부침은 제가 뭐라고 말할 수 없다"면서도 "공정하고 투명한 시장을 만들고 예측할 수 있도록 산업·경제 정책을 수립하고 집행하는 게 근본적으로 중요하다"고 강조했다.

정부가 잇달아 시장 안정 메시지를 내놓은 배경에는 최근 코스피의 가파른 하락이 자리하고 있다.

한국거래소에 따르면 코스피는 지난 6월 22일 9114.55로 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 이후 하락세를 거듭하면서 지난 15일 5554.22까지 내려왔다. 넉 달도 채 지나지 않아 최고점 대비 39.06% 떨어진 셈이다.

최근에는 글로벌 금리 상승 우려에 AI 투자 수익성 논란과 중국 메모리 업체의 추격 우려가 겹치며 국내 증시를 주도했던 반도체주를 중심으로 투자심리가 빠르게 얼어붙었다. 외국인 매도까지 이어지면서 지수 변동성도 크게 확대됐다.

◆ 2008년이 마지막…2020·2022년엔 실제 집행 안 해

증안펀드는 증시 급락으로 시장 불안이 확산할 때 자금을 주식시장에 투입해 수급을 안정시키는 비상수단이다. 증시안정기금을 포함하면 이전까지 모두 5차례 조성됐다.

그러나 실제 자금이 증시에 투입된 것은 2008년 글로벌 금융위기 당시가 마지막이다. 이후 시장이 크게 흔들릴 때마다 증안펀드가 다시 등장했지만 실제 집행까지 이어지지는 않았다.

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 2026.10.20 plum@newspim.com

대표적인 사례가 코로나19 사태가 발생한 2020년이다. 당시 코로나19 확산으로 글로벌 증시가 동반 급락하자 정부는 금융권과 함께 대규모 증안펀드를 조성했다. 실제 집행 직전까지 준비가 이뤄졌지만, 주식시장에 자금을 투입하지는 않았다.

2022년에도 글로벌 긴축과 금리 상승 등으로 국내 증시가 흔들리자 증안펀드 재가동 준비가 이뤄졌다. 그러나 당시에도 실제 자금 투입으로 이어지지는 않았다. 이에 시장에서는 2020년과 2022년 증안펀드가 직접적인 주식 매수보다 정부의 시장 안정 의지를 전달하는 일종의 '구두 개입' 역할을 했다는 평가가 나온다.

증안펀드의 효과를 실제 자금 투입 규모만으로 판단하기 어려운 이유도 여기에 있다. 정부가 펀드 조성과 가동 준비를 공식화하면 시장 참가자들에게 추가적인 급락에 대응할 정책 수단이 남아 있다는 신호를 줄 수 있기 때문이다.

우석진 명지대 경제학과 교수는 "증안펀드는 필요하다면 해야 한다"며 "현재 시장에서는 수급이 부족한 상황이기 때문에 정부가 시장에 자금을 투입할 수 있다는 신호를 주는 것만으로도 의미가 있을 수 있다"고 강조했다.

일각에서는 미래대응기금을 국내 주식 투자 재원으로 활용하는 방안도 거론된다.

윤선중 동국대학교 경영학과 교수는 "미래대응기금 활용을 고민해 볼 수 있는 옵션 중 하나"라며 "중장기 자산에 투자한다는 측면에서 국내 주식도 하나의 투자 대상으로 볼 수 있다"고 말했다.

이어 "다만 증시를 부양하기 위한 것 아니냐는 오해를 받을 수도 있다"면서도 "과거 증안기금을 설정할 때는 자금을 어디서 가져올지가 이슈였지만 지금은 그 부분에서 명확한 재원이 있다는 차원에서 고려해 볼 만하다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 34.44포인트(0.60%) 내린 5733.57로, 코스닥은 전장 종가보다 3.52포인트(0.44%) 하락한 805.37로 거래가 시작된 가운데 20일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1329.00원에 주간거래를 기록중이다. 2026.10.20 yeawon2@newspim.com

plum@newspim.com

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"음악 들으며 쉬어가요"…한강 달군 청년버스킹 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강에서 가을 정취를 느끼며 음악을 즐길 수 있는 청년 버스킹 축제가 열렸다.  푸른 하늘과 선선한 바람이 부는 한강에 청년 음악가들의 선율이 흘러나왔다. 돗자리를 펴고 앉은 시민들은 음악에 맞춰 박수를 치고 몸을 흔들며 도심 속에서 잠시 휴식을 즐겼다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '비트박서' 잭브라이언이 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 17일 오후 1시 서울 여의도한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원한 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 막을 올렸다. 이날 축제에는 제4회 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지'에 참여한 청년 뮤지션들을 비롯해 재즈밴드와 비트박서 등 다양한 장르의 음악가들이 무대에 올랐다. 선선한 바람이 불었지만, 한낮의 햇볕은 강했다. 그럼에도 한강에 특별히 마련된 공연장에 시민들의 발길이 이어졌다. 야외 공연장 주변에는 돗자리를 펴고 자리를 잡은 시민들이 하나둘 늘어났다. 반려견과 함께 나온 시민부터 아이를 업고 공연을 찾은 가족까지, 다양한 관객들이 한강의 가을 정취와 음악을 함께 즐겼다. 축제의 문은 김루꾸밴드가 열었다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 한 재즈 선율과 자작곡 '적당히 좀 예뻐' 등을 선보이자 시민들은 박수를 치고 멜로디를 흥얼거리며 호응했다. 공연이 끝날 무렵 앙코르 요청이 나오자 '유 아 마이 선샤인(You Are My Sunshine)'으로 화답했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 참가자 도이주가 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 이어 도이주는 피아노 한 대와 목소리만으로 재즈와 인디 감성을 오가는 음악을 들려줬다. 어린 시절 가족과 함께했던 기억을 담은 미발매 자작곡도 선보이며 차분하게 무대를 채웠다. 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)의 무대에서는 분위기가 한층 달아올랐다. 그는 입과 호흡만으로 여러 악기에서 나는 듯한 소리를 구현하며 '도파민'을 선보였고, 객석에서는 "잘한다"는 감탄과 박수가 잇따랐다. 무대를 지켜보던 시민들도 야외에서 음악을 즐기는 매력에 만족감을 나타냈다. 금천구에서 온 60대 김모 씨는 평소 남편과 한강을 자주 찾는다며 "날씨도 좋고 음악까지 들으니 평소보다 더 흥겹고 행복하게 느껴졌다"고 말했다. 이어 "실내 공연보다 이렇게 야외에서 즐기는 공연을 더 좋아한다"며 "향수 체험 같은 프로그램도 함께할 수 있어 좋았고, 다음에도 이런 행사가 열리면 다시 오고 싶다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제'이 열린 17일 오후 서울 여의도한강공원 녹음수 광장에서 시민들이 현장 체험 부스에서 기념사진을 촬영하고 있다2026.10.17 yeawon2@newspim.com 경기도 성남에서 어머니와 함께 온 40대 정모 씨는 지인을 통해 한강에서 축제가 열린다는 소식을 듣고 현장을 찾았다. 그는 "지금까지 본 공연 중에서는 비트박스 무대가 가장 인상 깊었다"며 "실내보다 날씨 좋은 날 야외에서 음악을 듣는 게 더 좋은 것 같다"고 말했다. 다만 "조금만 멀어져도 공연 소리가 잘 들리지 않아 아쉬웠다"며 "이런 행사가 더 많이 알려졌으면 좋겠다"고 음향과 홍보에 대한 의견도 전했다. 시민들의 호응 속에 무대는 계속됐다. 무대 중후반에는 '히든스테이지' 대상 수상자인 심각한 개구리가 무대에 올랐다. 그는 "날씨와 어울리는 노래도 준비했으니 끝까지 잘 즐겨주셨으면 좋겠다"고 관객들에게 인사를 건넸다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 대상 수상자 심각한 개구리가 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 최근 '히든스테이지'에서 대상을 받은 곡 '추락한 개구리'를 발매했다는 소식도 전했다. 심각한 개구리는 "공부를 하거나 취업을 준비하는 등 자신이 원하는 무언가를 이루기 위해 열심히 노력해도 원하는 결과가 나오지 않을 때가 있고, 살다 보면 예상하지 못한 일들이 벌어지기도 한다"며 "그런 순간들을 잘 이겨내고 서로 손을 잡으며 함께 살아가자는 마음을 담았다"고 곡에 담긴 의미를 설명했다. 이어 마지막 순서에는 '히든스테이지' 최우수상 수상자 윤태경이 무대에 올라 축제의 대미를 장식했다. 윤태경은 "10년 전 '슈퍼스타K5'를 통해 데뷔한 뒤 한강공원에서 버스킹을 하며 목청껏 노래하다 종종 민원 때문에 쫓겨나기도 했다"며 "이렇게 멋진 무대에서 마지막 순서의 주인공처럼 노래할 수 있어 기분이 좋다. 호응을 잘해주시는 분들께 맛있는 선물도 드릴 테니 공연을 재미있게 즐겨달라"고 웃으며 말했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 최우수상 수상자 윤태경이 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 공연장 한쪽에는 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 공간도 마련됐다. '서울의 향을 찾아서 2.0'에서는 초량·후암·연희·성수·삼청·도화·낙원 등 서울의 지역을 모티브로 한 향을 직접 시향할 수 있었다. 시민들은 여러 향을 맡아본 뒤 원하는 향을 선택해 받을 수 있다. 친구들과 시험을 마친 뒤 기분 전환을 위해 용인에서 왔다는 17세 이모씨도 공연과 체험을 함께 즐겼다. 이들은 "멀리 있다가 음악 소리가 들려서 와봤는데 노래를 다 잘하시는 것 같다"며 "향수 체험도 해보려고 한다. 연희와 낙원 향이 마음에 든다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제'이 열린 17일 오후 서울 여의도한강공원 녹음수 광장에서 시민들이 현장 체험 부스(서울의 향을 찾아서, 한강로 사진관)를 둘러보고 있다2026.10.17 yeawon2@newspim.com 이어 "다음에도 이런 행사가 열린다면 친구들과 또 오고 싶다"며 "공연뿐 아니라 다양한 체험을 함께 할 수 있어서 좋은 것 같다"고 덧붙였다. 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 '한강 사운드 엽서'도 운영됐다. 축제 현장의 순간을 사진으로 남길 수 있는 '한강 포토 스테이션'도 마련됐다. 시민들은 공연을 감상하는 데 그치지 않고 향과 사진, 엽서 등 다양한 체험을 즐기며 가을 한강에서의 시간을 이어갔다. taeyi427@newspim.com 2026-10-17 17:14
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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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