李대통령 "'주택공급 전격전' 펼치라…관행·절차에 얽매이지 말 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 20일 관계부처에 주거 안정 공급 전격전을 주문했다
- 이 대통령은 대규모 주택의 신속한 착공과 입주가 필요하다고 강조했다
- 이 대통령은 택지·인허가·착공 기간 단축과 임대주택 공급을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"2022년 이후 서울 중심 건축 인허가 줄어
신도시 공급도 지연…공급 불안 지속"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 20일 관계부처에 주거 안정을 위해 기존 관행과 절차에서 벗어나 공급 전격전을 벌여야 한다고 강조했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 45회 국무회의를 주재하며 "주거 안정은 국민의 삶을 개선하기 위한 핵심 토대"라며 "2022년 이후 3년여간 서울을 중심으로 주택 건축 인허가가 대폭 줄었고 신도시 신규 택지 공급도 지연되며 공급 불안이 지속됐다"고 지적했다.
이 대통령은 "여러 요인이 복합적으로 작용한 부동산 문제 해결을 위해서는 일관성 있는 시장 관리 정책과 대규모 주택 공급이 신속히 이루어져야 한다"며 "특히 단순히 몇 채를 짓겠다는 게 아니라 실제 착공과 입주가 필요하다"고 강조했다.
이어 "기존 관행과 절차에 얽매이지 말고 택지 조성부터 인허가, 착공 기간 단축을 통해 공급 전격전을 펼쳐달라"며 "적극적인 재정 운영을 통해 청년과 중산층 임대주택의 빠른 공급에도 신경을 써야겠다"고 말했다.
이 대통령은 "12월에 3기 신도시 가운데 처음으로 인천 계양에 입주가 시작된다"며 "다른 신도시 주택 공급도 서둘러야겠다. 국민이 체감할 수 있는 주거 안정에 국정 성패가 좌우된다는 각오로 전방위적 노력을 기울여달라"고 주문했다.
pcjay@newspim.com