[2026 국감] 서영석 "청소년 AI 정서 의존 높아...자해·자살 고민까지 대화"

AI 핵심 요약beta
- 서영석 의원은 20일 청소년 AI 정서대화 이용 조사 결과를 공개했다
- 응답자 91.3%가 AI와 정서·개인 대화를 나눈 경험이 있다고 답했다
- 이 중 9.1%는 자해·자살 관련 생각과 고민까지 AI에 털어놨다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 청소년들이 생성형 인공지능(AI)을 정보검색이나 학습을 위한 도구를 넘어 자신의 감정과 고민을 털어놓는 대화 상대로 이용하는 가운데, AI와 정서적·개인적 대화를 나눈 경험이 있는 청소년 중 9.1%가 자해·자살에 관한 생각이나 고민까지 AI와 나눈 것으로 나타났다.
20일 국회 보건복지위원회 더불어민주당 간사 서영석 의원(경기 부천시갑)이 세이브더칠드런으로부터 제공받은 청소년의 인공지능(AI) 정서적 대화 이용 경험 조사에 따르면, 14~18세 유효응답자 229명 중 209명(91.3%)이 최근 3개월 내 AI와 정서적·개인적인 대화를 나눈 경험이 있다고 답했다.
AI 정서대화 경험자 209명의 대화 주제를 살펴보면 성적·학업·진로 고민이 71.3%로 가장 많았고, 가족·친구·연애 등 관계 고민 35.9%, 위로·공감·친밀감을 얻기 위한 대화 30.1% 순이었다.
특히 52명(24.9%)은 외로움·불안·우울 등 감정에 관한 이야기를 AI와 나눴으며, 41명(19.6%)은 AI를 친구나 연인처럼 여기며 대화했다고 응답했다. 자해·자살에 관한 생각이나 고민을 AI와 나눈 응답자도 19명(9.1%)이었다.
조사 보고서는 청소년이 AI와 정서적 대화를 나누는 과정에서 자해·자살 등 위기 상황이 나타날 경우, 인과관계를 단정하기보다 예방적 대응이 제대로 작동하는지 살펴볼 필요가 있다고 설명했다.
정부는 2027년부터 청소년 심리부검을 본격 추진하면서 자살사망자가 남긴 디지털정보도 분석하겠다고 밝혔지만, 한국생명존중희망재단은 AI 대화·검색·SNS 등 디지털정보를 활용한 자살예방 연구와 심리부검 연계분석이 모두 없고 향후 별도 계획도 없다고 답했다.
서영석 의원은 "청소년의 AI 정서적 이용과 높은 의존 인식이 확인된 데 이어, 자해·자살과 같은 무거운 고민까지 AI와 나누는 사례가 나타난 만큼 국가 자살예방 정책도 이러한 변화를 제대로 반영해야 한다"며 "청소년의 변화한 AI 이용환경을 자살예방 연구와 정책에 반영할 수 있는 체계를 마련해야 한다"고 밝혔다.
allpass@newspim.com