알바몬, AI 활용 적합 지원자 채용 솔루션 '스마트픽' 출시

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 알바몬은 인공지능(AI)으로 적합한 지원자를 빠르게 연결하는 채용 솔루션 '알바몬 스마트픽'을 출시했다고 20일 밝혔다.
알바몬 스마트픽은 AI가 구직자의 지원 가능성을 예측해 적합한 채용 공고를 추천하는 알바몬의 첫 성과형 채용 솔루션이다.
기간 단위로 노출 비용을 내는 기존 상품과 달리, 구직자가 공고를 클릭할 때만 채용 예산이 차감된다. 높은 상품 가격, 부적합 지원자 유입, 상품 조합 구성의 어려움 등 사장님들의 구인 고충을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
채용 예산은 구인기업이 직접 설정한다. 제시된 금액 중 선택하거나 원하는 금액을 지정할 수 있으며, 신청 단계에서 예산별 이용 기간과 예상 지원자 수를 안내한다. 예산을 소진하거나 이용 기간이 만료되면 공고 게재는 자동 종료되고, 잔여 예산은 환급된다.
알바몬 관계자는 "같은 비용으로 더 나은 채용 성과를 경험한 사장님이 다시 알바몬을 찾고, 좋은 공고와 구직자가 함께 늘어나는 선순환을 만들어 가겠다"고 설명했다.
tack@newspim.com