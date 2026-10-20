현대차·기아, 레벨4 자율주행 트럭 실증…400km 장거리 운송 도전

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아는 20일 레벨4 자율주행 트럭 실증 협약을 체결했다
- 양사는 내년 초 대형트럭 2대를 개발해 물류 노선에 투입한다
- 실증은 고속도로·도심 구간에서 진행하며 상용화 기술을 고도화한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 운전자 개입 없이 주행할 수 있는 레벨4 자율주행 대형트럭의 상용화를 위해 실제 물류 노선에서 기술 검증에 나선다.
현대차·기아는 경기 화성시 남양기술연구소에서 현대모비스, 현대글로비스, 마스오토, 라이드플럭스와 '레벨4 자율주행 트럭 물류 운송 사업 실증'을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 실제 물류 환경에서 자율주행 시스템과 차량 제어 기술의 연계 성능을 검증하고 상용화에 필요한 운행 데이터를 확보하기 위해 마련됐다.
현대차·기아는 엑시언트 수소전기트럭 1대와 엑시언트 트럭 1대 등 총 2대의 실증 차량을 개발해 내년 초 제공할 예정이다. 차량에는 자율주행 시스템과 연동하는 맞춤형 제어기 및 인터페이스가 적용된다.
실증은 내년 말까지 약 100km의 고속도로·도심 복합 구간과 약 400km의 고속도로 중심 장거리 구간에서 진행된다.
국내 자율주행 소프트웨어 기업 마스오토와 라이드플럭스는 각 차량에 자율주행 시스템을 적용한다. 현대모비스와 현대글로비스는 기존 물류 노선을 활용해 실증 운영을 지원한다.
현대차·기아는 실증 데이터를 바탕으로 차량 제어 및 안전 이중화 기술을 고도화할 계획이다. 안전 이중화는 일부 시스템에 이상이 발생해도 보조 시스템이 기능을 대신해 차량을 안전하게 유지하는 기술이다.
박상현 현대차·기아 상용LCM담당 부사장은 "실제 물류 환경에 필요한 차량 제어 기술과 운영 데이터를 확보하고 레벨4 자율주행 대형트럭 상용화를 위한 기술 기반을 단계적으로 마련하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com