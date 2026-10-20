아크릴, KT와 의료 AX 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- 아크릴과 KT는 20일 의료 데이터 표준화·AI 실증 MOU를 체결했다
- 양사는 의료 데이터 플랫폼과 AI 서비스를 개발해 병원 현장에 적용한다
- 양사는 공동 제안·실증으로 의료 AX 사업화와 신규 기회를 모색한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 전환(AX) 인프라 전문기업 아크릴과 KT가 의료 데이터 표준화 및 AI 서비스 실증을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
양사는 의료 데이터의 표준화·연계·활용을 위한 기술 및 플랫폼 개발에 협력하고, 진료·연구·병원 운영 분야에 적용 가능한 AI 기술과 서비스를 공동으로 발굴할 계획이다. 실제 의료기관을 대상으로 실증을 추진해 현장 요구에 맞는 서비스 모델을 구체화하고, 정부·공공 연구과제와 신규 사업 기회도 함께 모색한다.
회사에 따르면 이번 협약은 KT의 AI·클라우드·데이터 기반 통합 구축 역량과 의료 사업 경험에 아크릴의 데이터·AI 기술 및 병원 구축·실증 경험을 결합하기 위해 추진됐다.
최근 의료 현장에서는 생성형 AI와 AI 에이전트의 활용 범위가 진료 지원을 넘어 데이터 활용, 연구, 행정 및 병원 운영 전반으로 확대되고 있다. 이에 따라 병원 내 분산된 데이터를 AI가 활용할 수 있는 형태로 연계·표준화하고 실제 업무에 적용 가능한 서비스로 구현하는 역량의 중요성이 커지고 있다.
아크릴은 의료 데이터 플랫폼 '나디아-앤(NADIA-ANE)', 의료 특화 AI 모델 '아름.에이치(ALLM.H)', AI 운영 플랫폼 '조나단.에이치(Jonathan.H)' 등을 기반으로 데이터의 연계·활용부터 AI 모델 적용과 운영까지 연결하는 기술 체계를 구축해왔다.
병원별 데이터 구조와 업무 환경에 맞춰 AI를 적용할 수 있는 구축·실증 경험도 보유하고 있다. KT는 AI·클라우드·데이터를 결합한 통합 구축 역량을 바탕으로 의료 AX 사업을 확대하고 있으며, 최근 병원별 수요에 맞춰 인프라부터 데이터 플랫폼, AI 서비스까지 아우르는 '의료 표준모델'을 공개했다.
협력 과정에서 KT는 의료기관별 사업 기획과 AI·클라우드·데이터 인프라, 기존 병원 시스템의 연계를 담당하고, 아크릴은 의료 데이터 플랫폼과 특화 AI 모델, 운영 기술 및 현장 적용 경험을 제공한다. 양사는 공동 제안과 실증을 추진하고, 기술 검증에서 실제 사업화까지 이어지는 협력 체계를 마련할 계획이다.
노형래 KT 기업사업본부장(상무)은 "의료 AX의 핵심은 병원이 보유한 데이터를 실제 진료와 연구, 운영에 활용할 수 있도록 연결하고 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만드는 것"이라며 "이번 협력을 통해 의료 데이터 플랫폼과 AI 서비스의 현장 적용 기반을 강화하고 병원별 맞춤형 사업을 추진해 의료 AX 적용 사례를 확대하겠다"고 말했다.
박외진 아크릴 대표이사는 "아크릴은 의료 데이터의 연계·활용부터 특화 AI 모델의 개발과 운영까지 전 과정을 연결할 수 있는 기술 체계와 현장 경험을 축적해 왔다"며 "이번 협력을 계기로 아크릴의 기술을 다양한 의료 환경에 적용할 수 있는 서비스로 고도화하고, KT와 함께 실질적인 사업 성과를 만들어 국내 의료 AI 시장에서 사업 기회를 확대하는 한편, 축적된 기술과 경험을 바탕으로 향후 다양한 산업분야로 AI 적용 영역을 넓혀 나가겠다"고 강조했다.
nylee54@newspim.com