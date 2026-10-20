관광 끝내고 치킨 매출 쑥…세븐일레븐, 외국인 먹거리 수요 공략

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐은 20일 외국인 관광객 대상 즉석 치킨 상품을 확대했다
- 올해 외국인 치킨 매출은 전년보다 63%, 저녁 매출은 341% 증가했다
- 세븐일레븐은 닭날개 신제품 출시와 매월 치킨데이 할인행사를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐이 외국인 관광객의 먹거리 수요를 겨냥해 즉석 치킨 상품을 확대한다. 외국인 고객의 치킨 매출이 전체 증가율을 크게 웃돌고, 저녁 시간대 음료 구매도 늘면서 상품 구색을 다양화하고 있다.
세븐일레븐은 올해 1~9월 외국인 고객의 치킨 매출이 전년 동기 대비 63% 증가했다고 20일 밝혔다. 같은 기간 전체 치킨 매출은 19% 늘었다.
시간대별로는 저녁과 밤에 외국인 고객의 구매가 크게 증가했다. 오후 6~11시 외국인 치킨 매출은 전년 동기보다 341% 늘었다. 같은 시간대 외국인 고객의 무알코올 맥주와 하이볼 매출도 각각 153%, 143% 증가했다.
회사 측은 낮 동안 관광과 쇼핑을 즐긴 외국인들이 숙소로 돌아가면서 편의점에서 치킨과 음료를 구매하는 흐름이 나타난 것으로 풀이했다.
세븐일레븐은 이러한 수요에 대응해 닭다리 중심이던 조각 치킨 상품군을 닭날개까지 넓혔다. 지난 9일 출시한 '매콤크럼블통날개'가 대표적이다.
이 제품은 날개 중간 부위와 닭봉, 날개 끝을 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 크럼블을 활용한 튀김옷으로 바삭한 식감을 살리고 은은한 매콤함을 더했다. 가격은 3500원이다.
정기 할인 행사도 이어간다. 세븐일레븐은 지난달부터 매월 셋째 주 금요일에 '치킨데이'를 운영하고 있다. 지난 16일 열린 두 번째 행사에서는 온·오프라인 할인을 중복 적용해 당일 즉석 치킨 매출이 이달 1~18일 일평균보다 76% 늘었다.
지난달 첫 행사 당일 치킨 매출도 9월 일평균 대비 61% 증가했다. 다음 치킨데이는 다음 달 20일 진행한다.
nrd@newspim.com