조정식 의장 "중견기업 성장 지원체계 마련…중견기업법 개정 등 뒷받침"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 19일 중견기업연합회 임원단을 만나 지원체계 강화를 강조했다
- 조 의장은 중견기업의 기술혁신·투자·인재 확보를 위한 제도 개선을 당부했다
- 국회는 중견기업법 개정 등 글로벌 경쟁력과 성장 기반 확충을 지원하기로 했다
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기술혁신·설비투자·인재 확보 중요성 강조
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조정식 국회의장은 19일 중견기업의 글로벌 경쟁력 강화와 지속적인 성장을 위해 합리적인 지원체계 마련이 필요하다고 강조했다.
조 의장은 이날 오후 국회 의장 집무실에서 최진식 회장을 비롯한 한국중견기업연합회 임원단을 접견하고 중견기업의 성장 기반 강화 방안과 기업 현장의 주요 애로사항 등에 대해 의견을 나눴다.
조 의장은 "대내외 경제 여건이 녹록지 않은 상황에서도 대한민국 경제를 든든히 지탱해주고 계신 중견기업인 여러분께 깊이 감사드린다"며 환영의 뜻을 전했다.
이어 "중견기업은 대한민국 경제의 허리이자, 혁신성장의 주역"이라며 "2024년 기준으로 중견기업은 전체 기업 수의 1.5% 수준에 불과하지만 수출의 18%, 매출의 15%, 고용의 13%를 담당하는 등 우리 경제의 중추적 역할을 수행하고 있다"고 강조했다.
급변하는 산업환경에 대응하기 위한 중견기업 지원의 필요성도 언급했다.
조 의장은 "AI 기술 발전과 글로벌 공급망 재편 등 산업환경이 급변하는 상황에서 중견기업의 기술혁신과 설비투자, 인재 확보가 중요하다"며 "기업 성장에 따라 연구개발·투자 세액공제 등 지원이 축소되지 않도록 합리적인 지원체계를 갖출 필요가 있다"고 말했다.
대기업과 중견기업, 협력업체가 함께 성장할 수 있는 기업 생태계 조성도 당부했다.
조 의장은 "대기업과의 공정한 거래 기반을 확립하는 것과 함께, 중견기업이 성장의 성과를 협력업체들과 공유하는 노력도 중요하다"며 "기업 생태계 전체가 함께 성장할 수 있도록 중견기업이 허리 역할을 해주길 바란다"고 밝혔다.
아울러 중견기업의 글로벌 경쟁력 강화와 성장 기반 확충을 위한 국회의 제도적 지원 의지를 강조했다.
조 의장은 "중견기업이 세계시장에서 경쟁력을 키우고 더 많은 기업이 중견기업으로 성장할 수 있도록, 국회도 '중견기업법' 개정 등 제도적 뒷받침을 하겠다"고 밝혔다.
이어 "가업승계와 인재 확보, 근로시간 등 주요 현안에 대해 중견기업계와 노동계의 의견을 폭넓게 수렴해 합리적인 개선 방안을 마련할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.
chogiza@newspim.com