대전 중구의회, 윤리특위 구성...정주용 위원장·이진웅 부위원장 선출

AI 핵심 요약beta
- 대전 중구의회가 19일 윤리특별위원회를 구성했다
- 정주용 의원을 위원장, 이진웅 의원을 부위원장으로 선출했다
- 윤리심사와 징계를 심사하며 공정한 의정활동을 뒷받침한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 중구의회가 제10대 전반기 윤리특별위원회 위원장에 정주용 의원, 부위원장에 이진웅 의원을 각각 선출했다.
중구의회는 제276회 임시회 기간 중 윤리특별위원회를 구성하고 위원장과 부위원장 선출을 마쳤다고 19일 밝혔다.
윤리특별위원회는 의원의 윤리심사와 징계에 관한 사항을 심사하는 기구로 의원들의 윤리의식과 책임성을 높이고 공정한 의정활동을 뒷받침하는 역할을 한다.
중구의회는 앞으로도 의원들의 윤리의식과 책임성을 바탕으로 공정하고 투명한 의정활동을 이어가며 구민의 신뢰에 부응하는 의회 운영에 힘쓸 계획이다.
정 위원장은 "윤리특별위원회는 동료 의원의 윤리심사와 징계에 관한 사항을 심사하는 중요한 역할을 맡고 있다"며 "솔선수범해 청렴하고 공정하게 직무를 수행하고 구민을 위한 책임 있는 의정활동에 최선을 다해 주시길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com