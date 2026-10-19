한울반도체, 소액공모 유상증자 흥행…경쟁률 5.24대 1

AI 핵심 요약beta
- 한울반도체는 19일 20억원 규모 유상증자에 5.24대 1 청약을 기록했다
- 총 127만6705주가 접수돼 청약금액은 모집액의 5배를 넘었다
- 납입일은 20일이며 조달금은 운영자금으로 사용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
20일 납입·11월 4일 상장…운영자금 활용
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 한울반도체가 약 20억원 규모의 소액공모 유상증자에서 5.24대 1의 청약 경쟁률을 기록했다고 19일 밝혔다.
한울반도체에 따르면 지난 15일부터 16일까지 진행된 청약에는 총 127만6705주의 청약이 접수됐다. 청약금액은 총 104억8174만8050원으로 당초 모집 예정금액인 20억원의 5배를 웃돌았다.
회사 측은 최근 국내 증시 조정과 투자심리 위축에도 청약 수요가 몰렸다고 설명했다. 청약 첫날인 지난 15일 코스피는 6000선, 코스닥은 800선 아래로 하락했으며 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇따라 발동됐다.
이번 소액공모의 발행 예정 주식 수는 24만3605주이며 1주당 발행가액은 8210원이다. 회사는 초과청약에 따라 관련 절차와 배정 기준에 맞춰 최종 배정과 환불을 진행할 예정이다.
유상증자 납입일은 오는 20일이며 신주 상장 예정일은 11월 4일이다. 조달한 자금은 운영자금으로 사용할 계획이다.
한울반도체는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조·검사 공정 관련 장비를 중심으로 사업을 영위하고 있다. 인공지능(AI)과 전장, 로봇 등 산업 확대에 따른 고성능 MLCC 수요에 대응해 관련 장비 기술을 강화하고 있다.
회사 관계자는 "어려운 시장 환경에서도 공모를 성공적으로 마무리한 만큼 사업 운영의 안정성을 높이는 데 주력할 것"이라며 "MLCC 검사·공정장비 분야의 기술 경쟁력을 강화하고 실질적인 경영성과를 창출하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com