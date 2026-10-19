"청해부대 오만만 작전 확대는 꼼수 파병"…시민단체, 정부에 철회 촉구

AI 핵심 요약beta
- 시민단체들은 19일 청해부대 작전 범위 확대 철회를 촉구했다
- 정부는 청해부대 작전 범위를 오만만까지 확대하는 방안을 검토했다
- 시민단체들은 이를 우회 파병으로 규정하고 국회 동의안 거부를 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 정부가 청해부대의 작전 범위를 호르무즈 해협 인근 오만만까지 확대하는 방안을 검토 중인 가운데 시민단체들이 이를 두고 우회 파병이라며 반발하고 나섰다.
시민단체들로 구성된 '미국침략전쟁중단 한국군파병반대 긴급행동'은 19일 오후 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 청해부대 작전 범위 확대와 해상초계기 추가 파견 계획 철회를 촉구했다.
앞서 정부는 올해 말 파견 기간이 종료되는 청해부대의 작전 범위를 기존 소말리아 아덴만에서 오만만 일대까지 확대하고 해상초계기 1대를 추가 투입하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
김재하 전국민중행동 공동대표는 "호르무즈 파병 반대 여론이 높아지니 이번에는 오만만으로 청해부대의 작전 범위를 확대한다는 꼼수 표현을 쓰고 있다"며 "이재명 대통령에게 묻는다. 이란과 적이 될 작정이냐"고 비판했다.
이어 "청해부대 파병 기간 연장을 위해 국회 동의안을 제출할 것으로 예정돼 있는데 작전 범위나 목적을 변경해서는 안 된다"며 "미국의 압력에 못 이겨 우회 파병을 고민해서는 절대 안 된다"고 강조했다.
함재규 민주노총 부위원장은 "청해부대는 소말리아 아덴만의 해적 대응을 위해 국회 동의를 받아 파견된 부대"라며 "작전 구역을 오만만으로 확대하는 것은 기존 임무의 연장이 아닌 미국과 이란의 전쟁 위험 지역으로 확장하는 것"이라고 주장했다.
또 "해상초계기를 추가 투입해 정보를 수집하고 미군과 공유할 경우 실질적으로 미군의 군사작전을 지원하는 것이 된다"며 "그 위험은 고스란히 우리 장병과 상선, 교민에게 돌아온다"고 지적했다.
김일한 경실련 통일협회 위원장도 "이란과 적대 관계를 만들어서 우리가 얻을 수 있는 이익이 얼마나 될지 모르겠다"며 "중동으로 이미 열려 있었던 많은 다리를 스스로 끊는 행위를 하려 한다"고 우려했다.
이들은 기자회견문을 통해 "청해부대의 작전지역을 오만만으로 확장하는 것은 파병 목적과 작전 범위, 규모 등의 변경에 해당해 기존 파병 연장 동의안으로 처리할 수 없는 사안"이라며 "정부에 작전 범위 확대 검토 중단을, 국회에는 파병 연장 동의안 거부를 요구한다"고 밝혔다.
lahbj11@newspim.com