현대해상, 가족 1500여 명 참여 '플레이데이' 운동회 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 17일 서울대공원에서 가족 운동회를 개최했다
- 아이와 부모 1500여 명이 다양한 스포츠 활동에 참여했다
- 렛츠무브를 통해 어린이의 건강한 성장과 도전을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 지난 17일 서울대공원 잔디광장에서 아이와 부모 등 1500여 명이 참여한 '현대해상 플레이데이 with 렛츠무브'를 개최했다고 19일 밝혔다.
지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 행사는 현대해상의 어린이 웰니스 사회공헌 프로그램 '렛츠무브'를 가족 참여형 행사로 확대한 것이다.
'부모와 아이가 함께 행복하게, 건강하게'를 슬로건으로 5~10세 아이를 동반한 가족이 다양한 스포츠를 함께 즐기는 가족 운동회 형식으로 진행됐다. 참가 가족들은 오렌지팀과 네이비팀으로 나뉘어 축구 다트와 박 터뜨리기, 럭비공 주고받기 등 아이 도전 프로그램부터 온 가족이 미션에 도전하는 가족 도전 프로그램까지 다양한 스포츠 활동에 참여했다.
모든 프로그램은 아이들이 도전의 즐거움을 느끼고, 실패하더라도 다시 시도할 수 있도록 구성했다. 재도전을 응원하는 피켓을 마련하고 종목별 미션을 완수할 때마다 배지를 수여하는 등 도전과 성취의 경험을 쌓을 수 있도록 했다.
참가 가족에게는 미션 완수 배지 획득 결과에 따라 배드민턴채, 줄넘기, 스태킹컵 등 일상에서도 스포츠를 즐길 수 있는 용품과 가족 피크닉 용품 등을 기념품으로 제공했다. 행사장에는 스포츠 활동 공간 외에도 가족들이 함께 쉴 수 있는 피크닉존과 즉석인화 포토존, 체험 소감을 나누는 인터뷰존 등을 마련했다.
한편 현대해상은 10년 이상 아이의 건강한 성장을 지원하는 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 이번 행사의 기반이 된 '렛츠무브'는 선수 출신 전문 코치들이 전국 초등학교에서 다양한 스포츠 수업을 진행하는 프로그램이다. 팀 스포츠 기반의 교육과정을 통해 아이의 신체 발달뿐 아니라 자신감과 배려심 등 사회적 역량을 기를 수 있도록 돕고 있다.
현대해상 관계자는 "즐거운 움직임이 곧 건강한 배움이 된다는 생각으로 어린이와 부모가 함께 즐길 수 있는 행사를 준비했다"며 "앞으로도 우리나라 어린이보험의 명가로 어린이의 건강한 성장과 부모의 행복한 양육을 지원하는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com