앤 해서웨이·다코타 존슨 '베러티', 북미 1위 이어 22일 국내 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 베러티는 19일 북미 개봉 첫 주 흥행 1위를 밝혔다
- 베러티는 작가의 숨겨진 자서전을 둘러싼 스릴러를 그렸다
- 베러티는 22일 전국 극장에서 개봉하며 흥행을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
로튼 토마토 관객 지표 71%…반전 스릴러 전개 주목
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '베러티'가 북미 개봉 첫 주 박스오피스 1위를 기록한 데 이어 오는 22일 국내 개봉한다고 19일 밝혔다.
'베러티'는 사고로 걷지도 말하지도 못하게 된 베스트셀러 작가 베러티의 소설을 완성하기 위해 그의 저택에 들어간 대필 작가 로웬이 숨겨진 자서전 원고를 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 스릴러다.
앤 해서웨이가 베러티 역을, 다코타 존슨이 로웬 역을 맡았으며 조쉬 하트넷이 함께 출연한다.
영화는 북미 개봉 첫 주 박스오피스 1위에 올랐으며 개봉 2주 만에 전 세계 흥행 수익 1억달러를 넘어섰다.
관객 평점도 개봉 이후 상승했다. 로튼 토마토 관객 지표인 팝콘미터는 개봉 직후 69%에서 71%로 올랐다.
해외 매체들은 작품의 반전과 스릴러적 전개에 주목했다. 스페인 매체 시네마니아(CINEMANÍA)는 작품을 "몇 번이고 다시 타고 싶어지는 롤러코스터"라고 평했으며 긱 바이브스 네이션(GEEK VIBES NATION)은 연이은 반전과 극적 전개를 언급했다.
영화는 로웬이 읽는 베러티의 자서전 속 내용과 현실을 교차시키며 무엇이 진실인지 추적하는 방식으로 전개된다. 인물들의 서로 다른 주장과 감춰진 비밀을 따라가며 결말에 대한 해석의 여지도 남긴다.
'베러티'는 오는 22일 전국 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com