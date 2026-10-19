삼성화재, 건강보험 'THE FIT' 출시…가족 결합 시 보험료 5% 할인

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재는 19일 생애주기 맞춤형 건강보험 ‘THE FIT’을 출시했다
- 통합치료비 보장을 간·폐·신장질환 등으로 확대하고 4대 모듈을 구성했다
- 가족 결합 시 보험료 5%를 할인하고 건강관리·회복 서비스도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
건강·요양·운전자·주거 4개 모듈…치료·회복 서비스 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 고객의 건강상태와 생애주기에 맞춰 보장을 설계하고, 가족 결합 시 보험료를 5% 할인하는 건강보험 'THE FIT'을 출시했다고 19일 밝혔다.
'THE FIT'은 지난 2024년 고객별 위험에 맞는 보장을 제안하기 위해 출시한 '마이핏 건강보험'을 보장·기능·서비스 전반으로 확장한 종합솔루션 상품이다.
질병의 특성과 치료과정에 따라 필요한 보장을 받을 수 있도록 통합치료비 보장체계를 강화했다. 기존 암·순환계질환 중심에서 간·폐·신장질환 등으로 보장영역을 확대하고, 초기 검사·약물치료부터 입원·수술, 회복과정까지 실제 치료 여정 전반을 폭넓게 보장한다.
또한 나이가 들고 생활환경이 달라지면서 새롭게 걱정되는 위험에도 대비할 수 있도록 건강·요양·운전자·주거 등 4가지 모듈로 구성했다. 고객이 대비해야 할 위험이 건강상태뿐 아니라 생애주기와 생활환경에 따라서도 달라질 수 있다는 점을 반영했다. 치매나 장기요양은 물론 운전이나 주거생활에서 발생하는 위험까지 대비할 수 있도록 했다.
가입할 때도 고객의 건강상태와 가족 구성에 따라 보험료 부담을 낮출 수 있도록 했다. 고객은 자신의 건강상태에 맞는 가입유형을 선택할 수 있으며, 가족이 'THE FIT'에 함께 가입해 결합하면 가족 모두 보험료를 5% 할인받을 수 있다.
보험 가입 이후에는 건강관리부터 치료·회복까지 고객의 상황에 맞는 서비스를 제공한다. 일상 속 건강관리와 만성질환 예방·관리를 위해 헬스장 이용을 지원하는 '그래비티', 혈당관리를 돕는 '슈가핏', 체중관리를 지원하는 '라이트핏' 중 필요한 서비스 하나를 선택해 이용할 수 있다.
암·뇌·심장 등 중증질환 발생 이후에는 치료와 일상 복귀를 돕는 서비스도 제공한다. 병원동행과 가정케어 서비스를 비롯해 병원 에스코트, 치료 숙박 지원, 가사도우미 등 10종의 생활밀착형 서비스 가운데 필요한 서비스를 선택할 수 있는 '서비스 바우처'도 새롭게 선보인다.
삼성화재 관계자는 "'THE FIT'은 보험에 고객을 맞추는 것이 아니라, 고객의 건강과 삶에 보험을 맞추겠다는 고민에서 출발한 상품"이라며 "앞으로도 고객의 변화와 다양한 니즈에 맞춰 더 나은 보험의 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com