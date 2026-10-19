콘진원, 11월 '2026 게임문화축제' 개최…체험하고 음악으로 즐긴다

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원은 19일 부산 벡스코서 게임문화축제를 연다고 밝혔다
- 축제는 19일부터 22일까지 K게임과 한국 문화를 체험하도록 구성했다
- 발로란트 이스포츠 대회와 국악 재해석 공연도 함께 진행한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 11월 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 '지스타 2026'기간에 제2전시장에서 '2026 게임문화축제'를 개최한다고 19일 밝혔다.
올해로 6회째를 맞은 게임문화축제는 '플레이 케이(PLAY K): 한국을 플레이하다'를 슬로건으로 내걸었다. 세계가 주목하는 K게임을 즐기며 그 속에 녹아 있는 한국 이야기와 전통, 음악까지 함께 '플레이'해 보자는 의미를 담았다.
관람객은 게임과 한국 문화가 어우러진 'K게임랜드'에서 테마별 미션을 수행하고, 'K게임 도사' 칭호에 도전할 수 있다.
이번 축제에는 네오위즈 '산나비: 귀신 씌인 날', '안녕서울: 이태원편', 넷마블 '몬길: 스타 다이브(STAR DIVE)', '오버워치', 펄어비스 '붉은사막'이 참여한다. 전시는 4개 테마로 구성되며, 각 게임의 세계관을 반영한 체험 공간을 선보인다.
'K게임의 미래' 테마에서는 펄어비스 '붉은사막'을 만날 수 있다. 광활한 오픈월드를 배경으로 한 '회색갈기 캠프'에서 관람객은 신입 동료가 되어 과녁을 겨누고 야전 식량을 구하는 등 게임 속 모험을 체험한다.
'세계 속 K문화' 테마에서는 '오버워치'의 부산 전장과 한국 출신 영웅 '디바(D.Va)'등 한국을 품은 글로벌 지식재산(IP)을 통해 관람객은 부산에 파견된 영웅이 되어 도시를 지키는 작전에 참여한다.
'K전통의 재발견' 테마에서는 넷마블 '몬길: 스타 다이브'의 '범골마을'을 만날 수 있다. 마을 곳곳의 몬스터를 붙잡고, 몬스터에게 오늘의 운세를 물으며 전통과 게임이 만나는 재미를 느낄 수 있다.
'K이야기의 힘' 테마는 한국적 이야기로 세계 인디게임 팬을 사로잡은 네오위즈의 두 작품이 함께 전한다. 무너진 서울의 마지막 순간을 그린 '안녕서울: 이태원편'은 '서울의 마지막 메시지'콘셉트로 관람객을 맞는다.
조선 사이버펑크 액션 '산나비'의 첫 번째 외전 '산나비: 귀신 씌인 날'은 게임 특유의 강렬한 붉은빛과 사이버펑크 분위기를 살린 공간에서 직접 체험할 수 있으며, 스피드런 챌린지에 참여해 다른 방문객들과 클리어 기록을 겨뤄볼 수도 있다.
관람객을 위한 다양한 현장 이벤트도 마련된다. 미션을 완료할 때마다 받는 도장을 모으면 축제 기념품을 받을 수 있으며, 전시관 내 미니 스테이지에서는 매일 퀴즈와 깜짝 이벤트가 진행된다.
개막일인 19일 오후에는 게임 삽입곡(오리지널 사운드 트랙, OST)을 국악으로 재해석한 특별 공연 'K사운드 스테이지'가 열린다.
국립국악원이 선보여 온 '게임 사운드 시리즈' 가운데 'PUBG: 배틀그라운드', '아이온', 'P의 거짓: 서곡' 등 대표 K게임 음악을 김유원의 지휘와 부산국립국악원의 연주로 선보인다.
이어 국악과 K팝을 넘나드는 걸그룹 '도드리(dodree)'와 '상사화', '창귀'로 국악 감성을 대중에게 각인시킨 싱어송라이터 '안예은'이 무대에 오른다. 특히 도드리는 '몬길: 스타 다이브'의 '푸른 바람'을 새롭게 편곡해 이 무대에서 처음 공개한다.
대국민 이스포츠 대회 'GCF 이스포츠 리그'는 숲(SOOP)과 함께 진행하며, '라이엇 게임즈'의 '발로란트'를 종목으로 진행한다. 만 15세 이상이면 누구나 5인 1팀으로 도전할 수 있으며, 참가 신청은 10월 22일부터 숲의 이스포츠 대회 플랫폼 'GGGL'에서 진행된다.
11월 14일 온라인 예선을 거쳐 선발된 팀들은 21일 해운대 'T1 베이스캠프 해운대점' 아레나에서 총상금 500만 원을 두고 본선을 치른다. 중계는 이스포츠 캐스터 안승용과 발로란트 인플루언서 '소보로오(김영대)'가 맡는다.
같은 시각 벡스코 축제 전시관에서는 본선을 함께 보며 응원할 수 있는 '뷰잉 파티'가 열린다. 현장에서는 승부 예측 이벤트와 강냉이, 뻥튀기 등 추억의 간식이 제공된다.
김윤지 콘진원장은 "'플레이 K: 한국을 플레이하다'라는 슬로건처럼, 지스타를 찾은 관람객이 K게임을 즐기며 그 속에 담긴 한국의 이야기와 전통, 음악까지 자연스럽게 경험하는 자리가 되길 바란다"라며 "앞으로도 게임문화축제가 세대 구분 없이 누구나 게임을 통해 소통하고, 게임의 문화적 가치를 함께 나누는 장으로 자리 잡도록 지원하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com