유홍준 박물관장, 국감서 친일파 유묵 전시 사과…"중대한 불찰"

AI 핵심 요약beta
- 유홍준 관장이 19일 개인 소장품 논란에 사과했다
- 유 관장은 전시품 고증 오류로 유족에 상처를 줬다고 밝혔다
- 박물관은 박중양 유묵을 박원근 작품으로 잘못 소개했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 유홍준 국립중앙박물관장이 개인 소장품 전시 및 검증 논란에 대해 "중대한 착오이자 불찰"이라고 고개를 숙였다.
유 관장은 19일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "박물관에 보내주신 깊은 신뢰와 직원들의 노력으로 쌓아 올린 가치가 저의 중대한 불찰로 한순간에 무너졌다"고 사과했다.
이날 유홍준 관장은 "그 어떤 학술적 취지나 설명도 국민들께서 느끼실 실망감 앞에서는 핑계가 될 수 없다"며 "개인의 중대한 잘못"이라고 거듭 사과했다.
이어 "고증 오류로 독립운동의 명예와 유족들의 가슴에 깊은 상처를 입혔다"며 "(박원근) 애국지사와 유족분들께 사과드린다"고 말했다.
유홍준 관장은 이날 사과문을 읽으며 두 차례 머리를 숙였다. 그는 "전시품 철수와 검증 결과를 발표할 때 대국민 사과를 올렸으나, 당시 관장 개인 소장품임을 떳떳하게 밝히지 못했다"라며 "미술사학자로 살아온 제 실수를 공개적으로 밝히지 못한 것은 저의 중대한 착오이자 불찰이다. 실망하신 분들께 다시 한번 사죄드린다"고 밝혔다.
앞서 국립중앙박물관은 특별전 '우리들의 밥상'에 전시되었다가 외부 제보로 철수한 유묵 '일반시국은' 유묵이 친일반민족행위자 박중양의 것이라고 밝혔다.
박물관 측은 해당 작품을 당초 애국지사 박원근이 쓴 것으로 소개하였으나, 낙관의 '박원근'이 박중양의 또 다른 이름일 가능성이 제기됨에 따라 지난 8월 10일 즉시 철수하고 12일 국민 여러분과 유가족께 검증 절차 미흡에 대해 사과했다.
다만, 유 관장은 총 4차례에 걸쳐 전시품 검증에 부실한 측면이 있었던 점은 인정하고 사과했으나, 관장 개인의 소장품이란 사실은 밝히지 않은 바 있다.
alice09@newspim.com