BTS, 12월 싱가포르서 '더 시티' 개최…역대 최대·최장 규모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '더 시티'가 싱가포르에서 역대 최대 규모로 피날레를 맞는다.

방탄소년단은 19일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스에 '방탄소년단 더 시티 아리랑-싱가포르(BTS THE CITY ARIRANG – SINGAPORE)' 개최 소식을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단의 '더 시티-싱가포르' 포스터. [사진=빅히트뮤직] 2026.10.19 alice09@newspim.com

이에 따르면 12월 1일부터 31일까지 한 달간 진행되는 역대 최장 기간 '더 시티'다. 팀의 월드투어와 연계해 세계 주요 도시에서 진행되고 있는 '더 시티'는 이곳에서 2026년의 마침표를 찍는다. 올해의 대미를 장식하는 만큼 그간 축적한 노하우를 총동원해 전 세계 음악팬들을 맞이할 예정이다.

이번 프로젝트는 싱가포르 관광청과 손잡고 국가 차원의 행사로 추진된다. 주요 거점과 인프라를 활용한 다채로운 프로그램이 도심 곳곳에서 펼쳐질 예정이다.

싱가포르 관광청은 "단일 아티스트와 협력한 도시 전역 프로젝트 가운데 가장 큰 규모다. 이 특별한 경험을 선보이게 되어 자랑스럽다"라며 '더 시티 아리랑'의 동남아시아 첫 개최는 세계적인 IP를 유치한 싱가포르의 역량을 입증하는 것"이라고 강조했다.

관광청의 전폭적인 지원에 힘입어 한층 진화한 '더 시티'를 경험할 수 있을 것으로 기대된다. 파트너사 라인업도 화려하다. 만다이 와일드라이프 리저브, 싱가포르 국립 미술관, 싱가포르 국립 박물관, 리조트 월드 센토사, 센토사 개발 공사, 칼랑 그룹 등 싱가포르를 대표하는 명소들이 '더 시티'와 함께한다.

'더 시티'는 도시 공간에 아티스트의 이야기를 투영해 도심 전체를 하나의 체험 공간으로 재창조한 대규모 시티 프로젝트다.

방탄소년단의 월드투어 동선을 따라 각 도시의 역사적 랜드마크가 신보 '아리랑'의 테마로 물들며 새로운 도시 경관을 만들고 있다. 프로그램에 참여한 사람들은 특정 시기와 공간에서만 느낄 수 있는 '경험의 희소성'을 누리게 된다.

지난 3월 팀의 컴백과 함께 서울에서 시작됐고 라스베이거스, 부산, 런던, 뉴욕을 거쳐 세계적인 축제로 자리매김했다.

방탄소년단은 오는 11월 19일 대만 가오슝을 시작으로 월드투어 '아리랑' 아시아 투어에 돌입한다. 싱가포르 공연은 12월 17일과 19일, 20일, 22일 총 4회에 걸쳐 내셔널 스타디움에서 개최된다. 이는 아시아 투어 단일 지역 기준 최다 회차다.

alice09@newspim.com