대전 동구에 어린이 실내놀이터 생긴다… 7.5억 투입·내년 10월 개관

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구는 19일 신흥동에 공공형 실내 체험시설을 조성한다고 밝혔다.
- 시설은 330㎡ 규모로 조성되며 총 7억5000만원이 투입된다.
- 동구는 내년 10월 개관해 영유아 놀이와 보호자 부담을 지원할 계획이다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구 신흥동에 날씨와 계절에 관계없이 아이들이 뛰어놀 수 있는 공공형 실내 체험시설이 들어선다. 총 7억5000만원이 투입되며 내년 10월 문을 열 예정이다.
대전 동구는 행정안전부가 주관한 '2026년 지역맞춤형 저출산 대응 공모사업'에 대전에서 유일하게 선정돼 특별교부세 5억원을 확보했다고 19일 밝혔다.
이번 공모에는 전국 10개 시·군·구가 선정됐으며, 동구는 영유아를 위한 공공형 체험놀이시설 조성계획을 제출해 지원 대상에 포함됐다.
시설은 신흥동 세대통합어울림센터 1층에 약 330㎡ 규모로 마련된다. 실내에서 다양한 놀이와 체험활동을 할 수 있도록 공간을 구성해 영유아의 활동 기회를 넓히고 보호자의 양육 부담을 줄인다는 계획이다.
사업비는 정부 특별교부세 5억 원과 구비·지방소멸대응기금 2억5000만 원을 합쳐 총 7억5000만 원이다.
동구는 올해 말까지 실시설계를 마무리하고 내년 6월부터 9월까지 내부 공사를 진행할 예정이다. 이후 10월 개관을 목표로 시설 조성을 추진한다.
황인호 동구청장은 "아이들이 안전하게 놀이와 체험을 즐길 수 있는 공간을 확보하게 됐다"며 "앞으로도 부모들의 양육 부담을 줄이고 아이 키우기 좋은 지역 환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com