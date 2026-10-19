파두, 3분기 영업익 363억원…분기 최대 실적 경신

AI 핵심 요약beta
- 파두가 19일 3분기 매출 1436억원과 영업이익 363억원을 기록했다
- 매출과 영업이익 모두 전년 대비 급증하며 분기 최대 실적을 경신했다
- 파두는 차세대 SSD 개발과 AI 데이터센터 솔루션 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 10월까지 신규 수주 4563억원, 지난해 매출 4.9배
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 전문기업 파두가 올해 3분기 매출액 1436억원, 영업이익 363억원을 기록하며 분기 기준 최대 실적을 경신했다.
19일 파두는 잠정 실적 공시를 통해 올해 3분기 매출액이 전년 동기(256억원) 대비 460% 증가한 1436억원으로 집계됐다고 밝혔다. 직전 분기(732억원)와 비교해서는 96% 늘었다.
같은 기간 영업이익은 363억원으로 지난해 3분기 114억원 적자에서 흑자 전환했다. 직전 분기 영업이익 162억원과 비교하면 124% 증가한 수준이다. 파두는 지난 2분기에 이어 3분기에도 분기 기준 최대 매출과 영업이익을 기록했다.
올해 3분기까지 누적 매출액은 2763억원으로 전년 동기(685억원) 대비 303% 증가했다. 누적 영업이익도 600억원을 넘어섰다. 실적 증가와 함께 신규 수주도 확대됐다. 파두가 올해 1월부터 10월 현재까지 공시한 신규 수주 금액은 약 4563억원으로, 지난해 연간 매출액 924억원의 약 4.9배에 해당한다.
회사는 인공지능(AI) 데이터센터 확대에 따른 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가에 대응해 차세대 SSD 컨트롤러 개발과 제품 공급을 추진하고 있다.
현재 글로벌 빅테크 기업에 공급 중인 5세대(Gen5) SSD 컨트롤러에 이어 차세대 6세대(Gen6) 컨트롤러 개발을 완료했으며, 연말부터 판매를 시작할 계획이다. 2028년 고객사 샘플 공급을 목표로 7세대(Gen7) 컨트롤러도 개발하고 있다.
사업 영역도 확대하고 있다. 기존 전력관리반도체(PMIC)와 전력손실보호반도체(PLP IC) 중심의 전력 솔루션에서 신호 복원 및 고속 신호 솔루션 분야로 기술 개발 범위를 넓히고 있다.
파두는 지난 8월 미국 실리콘밸리에서 열린 글로벌 메모리·스토리지 기술 전시회 'FMS 2026'에서 AI 데이터센터 솔루션 사업 확대를 골자로 한 '파두 2.0' 비전을 발표했다. 지난 15일 미국 캘리포니아 산호세에서 열린 '2026 OCP 글로벌 서밋'에서는 파일 시맨틱 SSD(File-Semantic SSD·FS-SSD) 기술을 공개했다.
FS-SSD는 기존 SSD의 블록 주소 기반 데이터 관리 방식과 달리 파일 단위로 데이터를 인식하고 관리하는 기술이다. 기존에 서버 중앙처리장치(CPU)와 운영체제가 수행하던 파일 검색, 접근 권한 확인, 주소 변환 등의 작업을 SSD 내부에서 처리하도록 설계됐다. 파두는 해당 기술을 통해 호스트 CPU의 작업 부담을 줄이고 시스템 전력 소비와 서버 운영비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
남이현 파두 대표는 "창립 이후 10년 넘게 축적한 기술력이 올해 실적 성장으로 이어지고 있다"며 "AI 데이터센터에 필요한 다양한 저전력·고효율 솔루션을 제공하는 종합 AI 데이터센터 솔루션 팹리스 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com