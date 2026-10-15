파두, 2026 OCP 글로벌 서밋서 '파일 시맨틱 SSD' 공개

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AI 데이터센터 최적화…CPU 거치지 않고 직접 접근

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 전문기업 파두가 미국 캘리포니아 산호세컨벤션센터에서 개최 중인 '2026 OCP 글로벌 서밋'에서 세계 최초로 '파일 시맨틱 SSD(FS-SSD)'를 공개했다고 15일 밝혔다.

FS-SSD는 SSD가 블록 주소가 아닌 '파일'을 직접 이해하고 관리하는 새로운 방식의 스토리지다. 파두의 6세대 SSD 컨트롤러에 파일 처리 펌웨어를 탑재해 지금까지 서버의 중앙처리장치(CPU)와 운영체제가 담당해온 파일 찾기, 접근 권한 확인, 파일-주소 변환을 SSD 내부에서 처리한다.

회사에 따르면 표준 NVMe 명령 안에 파일 요청을 담아 보내는 방식을 사용하기 때문에 그래픽처리장치(GPU), 데이터처리장치(DPU) 같은 가속기나 네트워크 너머의 서버가 CPU를 거치지 않고 SSD에서 바로 파일을 읽고 쓸 수 있다.

미국 캘리포니아 산호세컨벤션센터에서 열린 '2026 OCP 글로벌 서밋'에서 관람객들이 파두가 세계 최초로 공개한 '파일 시맨틱 SSD(File-Semantic SSD, 이하 FS-SSD)' 시연을 살펴보고 있다. [사진=파두]

생성형 AI와 AI 추론이 확산되면서 학습 데이터를 반복해서 읽고 체크포인트를 빠르게 저장하는 작업이 급증하고 있다. 기존에는 GPU가 파일 하나를 열 때마다 CPU와 호스트 파일 시스템을 거쳐야 해 지연과 CPU 부담이 컸다.

FS-SSD는 이 경로를 제거해 가속기가 스토리지에 직접 접근하게 하고, 스토리지 서버 쪽에서는 파일 서비스를 위한 CPU·메모리·소프트웨어 계층을 없애 전력과 비용을 크게 낮춘다.

이번 행사에서 선보인 Gen6 컨트롤러 'FC6161'의 16TB SSD는 기존 Gen5 대비 최대 2.5배 향상된 성능을 입증했다. 완제품 SSD의 전체 소비전력은 동작 시 28와트(W) 미만, 대기 시 5W 미만이다.

파두는 2022년부터 오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP) 회원사로 참여해왔다. 남이현 대표는 "AI 데이터센터에는 전력 효율, 안정적인 지연시간, 전력 관리, 냉각 등 다양한 요소가 요구된다"며 "글로벌 시장에서 인정받은 컨트롤러 기술력을 주축으로 FS-SSD와 함께 AI 스토리지 솔루션 선도 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

한편 파두는 FS-SSD를 데이터처리장치(DPU) 기반의 호스트 없는 스토리지 서버와 확장형 파일 스토리지로 발전시킬 계획이며 OEM/ODM 파트너사에 레퍼런스 디자인을 제공할 예정이다.

nylee54@newspim.com