경주마 굿즈 인기, 한국마사회 '말마프렌즈 팝업 스토어' 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회는 19일 경주마 굿즈 라인업 확대와 팝업 운영 확대를 발표했다
- 연도대표마 위너스맨·스피드영 키링이 출시돼 방문객 호응을 얻었다
- 스피드영 키링은 300개가 완판돼 추가 물량과 아트 엽서도 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=경주마 굿즈 인기 속에 한국마사회가 자체 굿즈 상품 라인업을 확대한다. 협업 아트 엽서 등 상품을 다변화하고, 지역별 팝업 운영을 확대한다.
대표 캐릭터 '말마'를 중심으로 시작한 렛츠런파크 굿즈숍 '말마프렌즈 스토어'는 최근 경주마 굿즈 브랜드 '명마당'의 프리미엄 라인인 '연도대표마 시리즈'를 새롭게 선보이며 MZ세대와 가족 단위 방문객의 호응을 얻고 있다.
연도대표마 시리즈는 연도대표마들이 G1 경주에서 우승한 순간을 디자인에 담아, 경주마 고유의 이야기를 소장할 수 있도록 기획한 굿즈다. 첫 제품으로는 부산경남을 대표하는 경주마이자 연도대표마에 오른 위너스맨과 스피드영의 키링을 출시했다. 두 제품은 말마프렌즈 스토어와 영천 팝업(10월 11일)에서 판매를 시작했으며, 제주(10월 24일)와 부산(11월 1일) 팝업에서도 선보인다.
굿즈 출시는 뜨거운 반응으로 이어지고 있다. 지난 10월 3일 출시된 스피드영 키링은 준비 물량 300개가 2주 만에 모두 팔렸다. 한국마사회는 수요에 맞춰 200개를 추가 입고해 지역 팝업에서도 판매할 예정이다. 위너스맨 키링 역시 10월 말 500개가 추가 입고된다.
한국마사회는 굿즈를 렛츠런파크를 알리는 접점으로 삼아, 경주 관람뿐 아니라 승마 체험과 축제 등 가족 단위 방문객이 즐길 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 확충하고 그 매력을 알려 나갈 계획이다.
이와 함께 한국마사회는 말마프렌즈 스토어 인근 전시 공간 '놀라운지'에서 정하진 작가와 협업한 아트 엽서 세트를 제작·판매한다. 렛츠런파크의 사계절과 경주, 공원 풍경, 체험 장면을 작가의 시선으로 재해석한 작품 12종으로 구성됐다. 정 작가의 엽서 세트를 통해 방문객이 공원에서의 추억을 일상에서도 간직할 수 있을 전망이다.
iaspire@newspim.com