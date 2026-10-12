한국마사회 '제10회 한국마사회장배 한국장제사챔피언십' 성료...6개 종목서 16명 입상

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회가 10일 한국장제사챔피언십을 열었다.
- 장제사·견습생·학생 등 16명이 6개 종목서 겨뤘다.
- 냠-어치르·김주혁·이훈학이 각 종목 우승을 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=말의 발굽을 다듬고 편자를 장착하는 '장제(裝蹄)' 분야 전문가들이 한자리에 모였다. 한국마사회의 국내 대표 장제 기술 경연대회가 열렸다. 10회째 맞은 대회로 6개 종목에서 16명이 입상했다.
한국마사회는 지난 10일 렛츠런파크 서울 88승마경기장에서 '2026년 제10회 한국마사회장배 한국장제사챔피언십'을 성황리에 마쳤다.
올해로 10회째를 맞은 이 대회는 장제 전문인력 간 기술 교류를 넓히고, 국내 장제 기술의 수준을 끌어올리기 위해 마련됐다. 국가자격을 갖춘 현직 장제사부터 견습생, 말 관련 특성화고 학생까지 폭넓은 참가자들이 실력을 겨뤘다.
경기는 초급·중급·상급·라이브슈잉 등 6개 종목으로 펼쳐졌다. 참가자들은 종목별 30~50분의 제한시간 안에 과제를 완성하며 정밀한 기술과 숙련도를 보여줬다. 경력과 수준에 따라 종목을 세분화해 현장 인력의 역량을 고르게 점검하는 한편, 서로의 기술과 노하우를 나누는 교류의 장이 됐다.
이번 대회에서는 총 16명이 입상의 영예를 안았다. 초급(학생부)에서는 한국말산업고등학교의 몽골 출신 냠-어치르 학생이 2년 연속 정상에 섰고, 중급에서는 김주혁 장제사가 2연패를 이뤘다. 상급과 라이브슈잉에서는 이훈학 장제사가 나란히 우승을 거머쥐며 2관왕에 올랐다.
엄영석 한국마사회 말산업본부장은 "이번 대회가 장제사들이 서로의 경험과 노하우를 나누며 한 단계 성장하는 뜻깊은 자리가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 대회의 위상을 높이고 전문인력 양성과 기술 교류를 이어가 장제 분야와 말산업 발전에 힘을 보태겠다"고 말했다.
iaspire@newspim.com