[MLB] 'WS까지 1승' 탬파베이, ACLS 5차전 클리블랜드 3-1 제압...추신수 시구

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스가 클리블랜드 가디언스를 꺾고 6년 만의 월드시리즈 진출까지 1승만을 남겨뒀다.

탬파베이는 19일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 2026 MLB 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4선승제) 5차전에서 클리블랜드를 3-1로 제압했다.

[오하이오 로이터=뉴스핌] 탬파베이 에이스 드루 라스무센이 19일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 2026 MLB ALCS 5차전에서 클리블랜드를 상대로 7이닝 1실점을 기록했다. 2026.10.19 football1229@newspim.com

시리즈 전적 3승 2패로 앞서게 된 탬파베이는 남은 6·7차전에서 1승만 추가하면 2020년 이후 6년 만에 월드시리즈 무대를 밟는다.

1998년 MLB 막내 구단으로 창단한 탬파베이는 2008년과 2020년 두 차례 월드시리즈에 진출했지만 모두 준우승에 그쳤다. 반면 2016년 이후 10년 만의 월드시리즈 진출을 노리는 클리블랜드는 2연승을 거둬야 하는 상황에 놓였다.

탬파베이는 1회초 2사 만루에서 조니 데루카가 밀어내기 볼넷을 얻어 선취점을 뽑았다. 2회초에는 1사 1루에서 얀디 디아즈와 조너선 아란다의 연속 안타로 1점을 추가했다. 이어 3회초 1사 3루에서 리암 힉스의 중전 적시타가 터지며 3-0으로 달아났다.

클리블랜드는 6회말 추격에 나섰다. 스티븐 콴과 호세 라미레스의 안타로 만든 1사 1, 3루에서 체이스 드라우터의 땅볼 때 3루 주자 콴이 홈을 밟았다. 그러나 이어진 2사 2루 기회에서 조 아델이 2루수 뜬공으로 물러나며 추가 득점에 실패했다.

탬파베이 선발 드루 라스무센은 7이닝 95개의 공을 던지며 4피안타 6탈삼진 1볼넷 1실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 탬파베이 불펜진도 남은 2이닝을 무실점으로 막아 승리를 지켰다.

양 팀의 ALCS 6·7차전은 탬파베이의 홈구장인 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 20일과 21일 열린다.

[서울=뉴스핌] 추신수가 19일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 2026 MLB ALCS 5차전 클리블랜드와 템파베이 경기에 앞서 시구를 하고 있다. [사진=MLB SNS 캡쳐] 2026.10.19 football1229@newspim.com

한편 이날 경기에서는 추신수가 시구자로 나서 눈길을 끌었다. 추신수는 클리블랜드 유니폼을 입고 마운드에 올라 팬들의 박수를 받았다.

MLB에서 16시즌을 활약한 추신수는 2006년부터 2012년까지 클리블랜드 소속으로 뛰었다. 이 기간 타율 0.292, 83홈런, 372타점, 85도루를 기록했으며 두 차례 20홈런-20도루를 달성했다.

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