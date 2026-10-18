[MLB] 탬파베이, 클리블랜드에 7-3…ALCS 2승 2패 원점

AI 핵심 요약beta
- 탬파베이가 18일 클리블랜드를 7-3으로 꺾었다
- 탬파베이는 6회 역전한 뒤 7회 3점을 추가했다
- 탬파베이는 ALCS 전적을 2승2패 원점으로 돌렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 탬파베이 레이스가 반격에 성공하며 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4선승제) 승부를 원점으로 돌렸다.
탬파베이는 18일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브 필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 ALCS 4차전 원정 경기에서 7-3으로 승리했다.
이날 승리로 탬파베이는 시리즈 전적 2승 2패를 기록하며 승부를 다시 원점으로 되돌렸다. 전날 우천으로 하루 순연되어 열린 경기에서 승리를 챙기며 분위기 반전에 성공했다.
클리블랜드는 1회말 스티븐 콴의 좌전 안타와 폭투로 만든 1사 2루 기회에서 체이스 델로터가 1타점 적시타를 터뜨리며 1-0 리드를 잡았다. 탬파베이는 3회초 2사 후 얀디 디아즈가 2루타로 포문을 열었고 조나단 아란다가 중전 적시타를 날려 1-1 균형을 맞췄다.
6회초 탬파베이가 경기를 뒤집었다. 아란다와 챈들러 심슨의 연속 볼넷으로 만든 무사 1, 2루 기회에서 주니어 카미네로가 좌익선상 2루타를 터뜨려 2-1 역전에 성공했다. 이어진 무사 2, 3루 찬스에서 추가 득점에는 실패했으나 흐름을 가져왔다.
탬파베이는 6회말 승부수를 던졌다. 1사 1루 위기가 찾아오자 선발 닉 마르티네스를 내리고 2차전 선발이었던 프레디 페랄타를 구원 등판시켜 실점 없이 이닝을 마쳤다. 마르티네스는 5.1이닝 2피안타 2볼넷 3탈삼진 1실점 호투로 승리투수가 됐다.
기세를 탄 탬파베이는 7회초 대거 점수를 뽑아냈다. 리치 팔라시오스와 테일러 월스의 연속 안타와 이중도루로 만든 무사 2, 3루에서 아란다가 2타점 적시타를 터뜨렸다. 이어 심슨의 희생플라이까지 더해지며 5-1로 달아났다. 클리블랜드도 7회말 트래비스 바자나의 솔로 홈런과 연속 안타로 2점을 추격하며 3-5까지 바짝 뒤쫓았다.
하지만 탬파베이는 9회초 팔라시오스의 안타로 만든 기회에서 디아즈가 우월 투런 홈런을 쏘아 올려 7-3으로 승부에 쐐기를 박았다. 9회말 클리블랜드의 마지막 공세를 무실점으로 막아낸 탬파베이는 4점 차 승리를 확정 지었다.
psoq1337@newspim.com