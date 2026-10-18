[MLB] 탬파베이, 클리블랜드에 7-3…ALCS 2승 2패 원점

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 탬파베이 레이스가 반격에 성공하며 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4선승제) 승부를 원점으로 돌렸다.

탬파베이는 18일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브 필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 ALCS 4차전 원정 경기에서 7-3으로 승리했다.

이날 승리로 탬파베이는 시리즈 전적 2승 2패를 기록하며 승부를 다시 원점으로 되돌렸다. 전날 우천으로 하루 순연되어 열린 경기에서 승리를 챙기며 분위기 반전에 성공했다.

[클리블랜드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=탬파베이 리치 팔라시오스(1번)와 테일러 월스(6번)가 18일(한국시간) MLB 아메리칸리그 챔피언십시리즈 4차전에서 승리를 자축하고 있다. 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

클리블랜드는 1회말 스티븐 콴의 좌전 안타와 폭투로 만든 1사 2루 기회에서 체이스 델로터가 1타점 적시타를 터뜨리며 1-0 리드를 잡았다. 탬파베이는 3회초 2사 후 얀디 디아즈가 2루타로 포문을 열었고 조나단 아란다가 중전 적시타를 날려 1-1 균형을 맞췄다.

6회초 탬파베이가 경기를 뒤집었다. 아란다와 챈들러 심슨의 연속 볼넷으로 만든 무사 1, 2루 기회에서 주니어 카미네로가 좌익선상 2루타를 터뜨려 2-1 역전에 성공했다. 이어진 무사 2, 3루 찬스에서 추가 득점에는 실패했으나 흐름을 가져왔다.

탬파베이는 6회말 승부수를 던졌다. 1사 1루 위기가 찾아오자 선발 닉 마르티네스를 내리고 2차전 선발이었던 프레디 페랄타를 구원 등판시켜 실점 없이 이닝을 마쳤다. 마르티네스는 5.1이닝 2피안타 2볼넷 3탈삼진 1실점 호투로 승리투수가 됐다.

기세를 탄 탬파베이는 7회초 대거 점수를 뽑아냈다. 리치 팔라시오스와 테일러 월스의 연속 안타와 이중도루로 만든 무사 2, 3루에서 아란다가 2타점 적시타를 터뜨렸다. 이어 심슨의 희생플라이까지 더해지며 5-1로 달아났다. 클리블랜드도 7회말 트래비스 바자나의 솔로 홈런과 연속 안타로 2점을 추격하며 3-5까지 바짝 뒤쫓았다.

[클리블랜드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=탬파베이 리치 팔라시오스(1번)와 테일러 월스(6번)가 18일(한국시간) MLB 아메리칸리그 챔피언십시리즈 4차전에서 승리를 자축하고 있다. 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

하지만 탬파베이는 9회초 팔라시오스의 안타로 만든 기회에서 디아즈가 우월 투런 홈런을 쏘아 올려 7-3으로 승부에 쐐기를 박았다. 9회말 클리블랜드의 마지막 공세를 무실점으로 막아낸 탬파베이는 4점 차 승리를 확정 지었다.

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