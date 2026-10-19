SGC문화재단, 한불 수교 140주년 기념 달리기 대회 후원

AI 핵심 요약beta
- SGC문화재단은 15일 한불 수교 140주년 달리기대회를 후원했다
- 한국과 프랑스 학생·시민 약 650명은 2.5~10㎞ 코스를 달렸다
- 재단은 문화체험과 경품을 운영하며 양국 문화교류 확대에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SGC문화재단이 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념하는 달리기 대회를 후원하며 양국 간 문화교류 확대에 나섰다.
SGC문화재단은 지난 15일 서울 마포구 유니세프 광장에서 주한 프랑스 대사관이 개최한 '프랑스-한국 수교 140주년 기념 달리기 대회'에 메인 후원사로 참여했다고 19일 밝혔다.
이번 행사에는 한국과 프랑스의 중·고등학생 및 시민 약 650명이 참가했다. 참가자들은 유니세프 광장을 출발해 하늘공원 주변을 달리는 2.5㎞, 5㎞, 10㎞ 코스에 도전했다.
SGC문화재단은 행사 현장에서 룰렛과 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 이벤트를 운영하고 스포츠 짐색, 간식, 상품권 등을 제공했다. 오는 11월 서울 서초문화예술회관에서 개최하는 가을 연주회 VIP 초대권도 전달했다.
행사장에는 프랑스 전통 쇠구슬 놀이인 '페탕크'와 한국 전통 활쏘기 체험존 등이 마련돼 참가자들에게 양국의 문화를 체험할 기회를 제공했다.
SGC문화재단 관계자는 "한불 수교 140주년을 기념하는 자리에서 다양한 세대와 국적의 참가자들이 교류할 수 있어 의미가 컸다"며 "앞으로도 시민들이 참여할 수 있는 문화예술 활동에 대한 지원을 확대하겠다"고 말했다.
한편 SGC문화재단은 올해 한불 수교 140주년 기념 문화예술 행사의 공식 후원사로 참여해 음악, 영화, 드라마, 웹툰, 디지털 아트 등 다양한 분야의 문화협력 활동을 지원하고 있다.
heoneykim@newspim.com