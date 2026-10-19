CJ프레시웨이, 잔반 감축안 시범 운영…대학생 6팀 참여

AI 핵심 요약beta
- CJ프레시웨이는 19일 대학생 탄소중립 아이디어를 시범 운영한다고 밝혔다
- 대학생 6개 팀은 5개월간 멘토링을 거쳐 현장 적용 방안을 구체화했다
- 대상은 급식 잔반 감축 캠페인을 제안한 Plate-O팀이 수상했다
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대상에 '제로 루프' 제안팀
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ프레시웨이는 대학생들이 제안한 탄소중립 실천 아이디어를 본사 구내식당과 간편식 테이크아웃 코너에서 시범 운영할 계획이라고 19일 밝혔다.
이번 아이디어는 기후에너지환경부가 주최하고 CJ프레시웨이와 한국환경보전원이 공동 주관한 '2026년 미래세대 기후행동 오픈 이노베이션'에서 나왔다. 서류심사를 거쳐 선발된 대학생 6개 팀은 지난 5월부터 약 5개월간 현직자 멘토링과 사업장 탐방 등을 거쳐 사업 현장에 적용할 방안을 구체화했다.
CJ프레시웨이는 지난 16일 서울 마포구 본사에서 우수 아이디어 3개 팀의 시상식을 열었다. 수상작은 외부 전문가를 포함한 주관 기관 관계자들이 창의성과 실현 가능성, 탄소중립 기여도를 평가해 선정했다.
대상은 급식 잔반을 줄이기 위한 고객 행동 유도 캠페인 '제로 루프(Zero-Loop)'를 제안한 'Plate-O'팀이 받았다. 이 캠페인은 구내식당 이용자가 배식부터 퇴식까지 스스로 적정량을 선택하도록 설계됐다.
대상팀은 기존 급식 동선에 적용할 수 있는 '한입만' 시식 코너 운영 방안 등을 제시했다. 기후에너지환경부 장관상과 상금 100만원이 수여됐다.
최우수상은 자율배식 이용 고객의 잔반량을 시각화해 배식량 조절을 돕는 시스템을 제안한 '알맞담'팀이 받았다. 규격 외 채소 키우기 게임을 통해 간편식 테이크아웃 공간의 저탄소 메뉴 판매를 늘리는 방안을 제안한 '무빙루프'팀은 우수상을 받았다.
최우수상팀에는 CJ프레시웨이 대표이사상과 상금 50만원, 우수상팀에는 한국환경보전원장상과 상금 30만원이 각각 수여됐다.
CJ프레시웨이는 본사 구내식당과 간편식 테이크아웃 코너에서 선정된 아이디어를 시범 운영한 뒤 다른 사업장으로 확대 적용할 계획이다.
kji01@newspim.com