KB증권, 베트남 미래세대 교육 지원

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 19일 베트남 교육환경 개선 행사를 진행했다
- 락비엔 중학교에 야외도서관·상담실·과학교실을 조성했다
- 하노이국립대 학생들에게 장학금과 문구용품을 전달했다
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하노이국립대 경제경영대학에 장학금 전달
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 베트남 청소년의 교육환경 개선과 미래 인재 육성을 위해 '해외무지개교실' 완공식과 장학금 전달식을 진행했다고 19일 밝혔다.
KB증권은 지난 14일 베트남 하이퐁시 락비엔(Lac Vien) 중학교에서 해외무지개교실 완공식을 개최했다. 이번 사업을 통해 학생들이 독서와 휴식을 즐길 수 있는 야외도서관과 정서적 안정을 위한 심리상담실을 조성했다. 노후한 과학교실도 개보수해 학생들이 탐구 학습을 할 수 있는 공간을 마련했다.
완공식에는 KB증권 해외사업본부장과 베트남 현지법인(KBSV) 법인장을 비롯해 학교 관계자와 학생들이 참석했다. KB증권은 이날 학생들에게 문구용품도 전달했다.
행사에 참석한 락비엔 중학교의 한 학생은 "그동안 편하게 쉬거나 이야기 나눌 공간이 부족했는데, 예쁜 야외도서관과 따뜻한 심리상담실이 생겨 학교 분위기가 훨씬 밝아졌다"며 "저희를 위해 멀리서 찾아와 응원해 주신 KB증권에 감사드린다"고 말했다.
KB증권은 앞서 지난 13일 베트남 하노이국립대학교 경제경영대학(UEB)을 방문해 장학금 전달식도 개최했다. 이번 장학금 지원은 베트남 대학생들이 학업에 전념하고 미래 인재로 성장할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
하노이국립대 경제경영대학 관계자는 "글로벌 금융기업인 KB증권이 베트남 청년들의 성장에 관심을 갖고 실질적인 지원을 해준 데 감사드린다"며 "이번 협력이 양국 간 교육 교류를 확대하고 우수 인재를 양성하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
KB증권의 '무지개교실'은 국내외 미래세대의 학습 및 생활환경 개선을 지원하는 사회공헌사업이다. 지난 2009년 시작했으며, 이번 베트남 사업을 포함해 국내 25개소와 해외 17개소 등 총 42개소를 완공했다.
박한진 KB증권 해외사업본부장은 "이번 지원이 베트남 청년들에게 보다 나은 교육환경을 제공하고, 우수한 대학생들이 미래 글로벌 인재로 성장하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 국내외 지역사회와 지속 가능한 동반 성장을 이루며 글로벌 ESG 경영을 적극 실천해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com