제주항공, 日 소도시 노선 탑승객 증가…히로시마·시즈오카 40%대 성장

AI 핵심 요약beta
- 제주항공은 19일 일본 중소도시 노선 탑승객이 크게 증가했다고 밝혔다
- 히로시마와 시즈오카 노선 탑승객은 각각 42%, 41% 늘었다
- 올해 3분기 중소도시 노선 이용객은 지난해 연간 실적의 90%를 넘었다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공의 일본 중소도시 노선 탑승객이 올해 들어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 히로시마와 시즈오카 노선 탑승객이 지난해 같은 기간보다 40% 이상 늘어나는 등 일본 소도시 여행 수요가 확대됐다.
19일 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 올해 1~9월 제주항공의 인천~히로시마 노선 탑승객은 약 18만4000명으로 전년 동기 대비 42% 증가했다. 같은 기간 인천~시즈오카 노선도 12만6000명에서 17만8000명으로 41% 늘었다.
두 노선 모두 탑승객 증가율이 공급석 증가율을 웃돌았다. 히로시마 노선 공급석은 전년 대비 21%, 시즈오카 노선은 12% 늘어나는 데 그쳤다. 좌석 공급 확대 폭보다 실제 이용객 증가 폭이 컸다는 의미다.
다른 일본 중소도시 노선에서도 탑승객이 증가했다. 인천~마쓰야마 노선은 지난해 16만9000명에서 올해 18만8000명으로 11% 늘었다.
인천~오이타 노선 탑승객도 같은 기간 4만7000명에서 5만3000명으로 12% 증가했다.
제주항공은 도쿄(나리타), 오사카, 후쿠오카, 나고야, 삿포로, 오키나와 등 일본 주요 도시 외에도 히로시마, 시즈오카, 마쓰야마, 오이타, 고베, 가고시마 등 지방 도시로 노선망을 확대해 왔다.
이에 따라 제주항공의 일본 중소도시 노선 탑승객은 2024년 약 61만명에서 지난해 약 76만명으로 증가했다. 올해는 3분기까지 약 70만명을 기록해 이미 지난해 연간 실적의 90%를 넘어섰다.
제주항공 관계자는 "고유가·고환율로 여행 비용 부담이 커지면서 비교적 합리적인 비용으로 다녀올 수 있는 중단거리 노선의 선호가 높아지고, 새로운 여행지인 일본 중소도시에 대한 관심도 커지고 있다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com