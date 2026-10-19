에스오에스랩, 강릉 ITS 총회서 자율주행·스마트 인프라 신제품 및 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 에스오에스랩은 19일 강릉 ITS 세계총회에서 라이다 기술을 선보였다.
- 회사는 차세대 주차 안내 솔루션과 스마트 인프라용 신제품을 공개했다.
- 에스오에스랩은 라이다 적용 분야 확대와 신규 사업 기회를 모색했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이다 기반 공간지능 솔루션 기업 에스오에스랩이 오는 23일까지 강릉에서 개최되는 '2026 강릉 ITS 세계총회'에 참가해 자율주행 및 스마트 인프라 분야의 라이다 기술을 선보인다고 19일 밝혔다.
회사는 총회 현장에서 자체 부스를 운영하며 라이다 기반 차세대 주차 안내 솔루션 'LPGS SPOT'을 공개할 계획이다. 스마트 인프라용 라이다 신제품 'ML-I'도 현장에서 최초로 공개한다.
회사에 따르면 ML-I는 PoE+(Power over Ethernet Plus) 지원으로 이더넷 케이블 하나로 전원 공급과 데이터 통신을 모두 처리할 수 있는 3D 고정형 라이다다. 스마트 인프라 현장에는 센서를 다수 배치해야 하는 만큼 신제품의 수요가 있을 것으로 보인다.
에스오에스랩은 전시 기간 동안 국내외 기관 및 기업들과 미팅을 진행하며 자율주행·스마트시티 분야의 네트워크 확장과 신규 사업 기회를 모색할 방침이다.
현재 회사는 자율주행과 로보틱스를 넘어 스마트 인프라 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. LPGS SPOT과 LCAS QMAP 등 라이다 데이터 솔루션이 주요 공항, 휴게소, 스마트도시의 공영주차장 등에 도입됐으며, 최근에는 AI 스마트팩토리와 다크팩토리 등에서 라이다 활용 수요가 확대되면서 신제품 개발에 속도를 내고 있다.
이용이 에스오에스랩 데이터솔루션사업본부장은 "이번 총회는 글로벌 참관객들이 당사 라이다 솔루션을 직접 경험하고 활용성을 확인할 수 있는 기회"라며 "국내외 산업 관계자들과의 교류를 바탕으로 다양한 분야로 적용처를 넓힐 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com