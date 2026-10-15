에스오에스랩, 스마트 인프라용 라이다 'ML-I' 개발

이더넷 케이블 하나로 전원·통신 통합, 별도 전원 공사 없이 설치

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이다 기반 공간지능 솔루션 기업 에스오에스랩이 스마트 인프라 시장에 최적화된 3D 고정형 라이다 'ML-I'의 개발을 완료했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 ML-I는 PoE+(Power over Ethernet Plus) 규격을 지원해 이더넷 케이블 하나로 전원 공급과 데이터 통신을 동시에 처리한다. 전원선과 통신선을 별도로 설치할 필요가 없어 자재 사용량과 설치 작업을 줄일 수 있다. 회사에 따르면 각 설치 지점마다 별도 전원 공사를 하지 않아도 되므로 솔루션 구축 비용을 절감할 수 있다.

신제품은 자사의 스마트 주차유도 솔루션 'LPGS SPOT'과 실시간 혼잡도 모니터링 솔루션 'LCAS QMAP' 등 라이다 센서를 다수 배치하는 인프라 환경에 적용하기 위해 개발됐다. 넓은 공간에 여러 센서를 설치해야 하는 인프라 솔루션의 특성상 배선 거리가 길어지고 배선 수가 많아질수록 케이블 비용과 설치 부담이 커지는 문제를 해결하기 위한 것이다.

ML-I 제품 사진. [사진=에스오에스랩]

제품은 설치 환경에 따라 두 가지 모델로 구성됐다. ML-I80은 80도×23.3도의 화각과 최장 150m의 탐지 거리를 지원하며 무게는 930g이다. ML-I120은 120도×35도의 넓은 화각을 제공하며 100m 거리까지 탐지 가능하고 무게는 852g이다.

회사는 두 제품 모두 움직이는 부품이 없는 완전 고정형 설계로 내구성과 장기 운용 안정성을 높였다고 설명했다. 특히 ML-I는 초당 21만5040포인트의 데이터를 처리할 수 있으며, 영하 40도부터 영상 85도까지의 온도에서 작동 가능해 실내외 다양한 설치 환경에 대응한다.

이상빈 에스오에스랩 인프라영업실장은 "ML-I는 PoE+ 하나로 전원과 데이터를 해결해 현장 구축 부담을 실질적으로 낮춘 제품"이라며 "스마트 주차와 혼잡도 관리뿐 아니라 ITS 등 다양한 스마트 인프라 영역으로 적용 범위를 넓혀 나가겠다"고 말했다.

한편, 에스오에스랩의 신규 라이다 'ML-I'는 오는 19일부터 강릉에서 열리는 '2026 ITS 세계총회(World Congress)'에서 공개될 예정이다.

nylee54@newspim.com