핑거 '파로스 ERP', 제93회 국가공인 AT 자격시험 첫 적용

PC 교체·프로그램 관리 부담 줄이고 세법 개정 사항도 실시간 반영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 임팩트테크 기업 핑거의 클라우드 ERP '파로스'가 제93회 국가공인 AT(회계기술사) 자격시험에 공식 실무 프로그램으로 처음 적용됐다고 19일 밝혔다.

한국공인회계사회가 주관하는 AT 자격시험은 회계·세무 이론과 실무 프로그램 활용 능력을 평가한다. 지난 17일 시행된 제93회 시험부터 FAT 1·2급 응시자는 기존 더존 Smart A와 파로스 ERP 중 원하는 프로그램을 선택해 응시할 수 있다. 두 프로그램에는 같은 검정기준과 출제범위가 적용되며, 어느 프로그램을 선택하더라도 취득하는 자격의 종류와 효력은 동일하다.

회사에 따르면 파로스 ERP는 별도 설치 없이 웹 브라우저에서 바로 사용하는 클라우드 기반 서비스다. 프로그램과 데이터를 특정 PC에 저장하지 않아 수험생은 학교나 학원, 가정 등 장소가 바뀌거나 PC를 교체해도 프로그램을 다시 설치하거나 학습 데이터를 옮기는 번거로움을 줄일 수 있다. 인터넷 접속 환경이면 같은 방식으로 사용 가능해 온라인 수업이나 비대면 실습에도 활용하기 쉽다.

[사진=핑거]

교육기관이 파로스를 활용하면 프로그램 설치·관리 부담도 경감된다. 여러 대의 실습용 PC에 프로그램을 각각 설치하고 버전을 맞추거나 PC 교체 시마다 재설치하는 작업을 줄일 수 있다. 세법 개정 사항과 기능 업데이트도 서비스에 자동으로 반영돼 개별 PC를 일일이 업데이트할 필요가 없다.

파로스는 시험용에 그치지 않고 실제 기업의 회계 업무 흐름에 맞춘 기능을 갖췄다. 홈택스·은행·카드사 등에서 거래자료를 불러와 전표 처리와 장부 작성, 결산, 재무제표 작성, 부가가치세와 원천세 신고까지 한 시스템에서 처리할 수 있다. 인사·급여와 재고·영업 관련 기능도 지원한다.

핑거는 AT 자격시험 적용과 함께 교육 분야에서도 파로스 활용을 확대하고 있다. 대학 등 교육기관과 산학협력으로 교육용 계정과 온라인 실습환경을 제공하고 수업과 특강, 학생 프로젝트에 파로스를 활용하도록 지원한다. AI 에이전트가 파로스의 전표·재무제표·거래처 데이터를 조회하고 활용할 수 있는 '파로스 MCP(Model Context Protocol)'도 공개했다. 이를 통해 전표 입력과 프로그램 사용법 중심이던 기존 ERP 교육에서 나아가 실제 ERP 데이터를 분석하고 AI를 활용하는 교육까지 지원할 계획이다.

안인주 핑거 대표는 "파로스가 공식 실무 프로그램으로 선정된 데 이어 실제 AT 자격시험에 처음 사용됐다는 점에서 의미가 크다"며 "수험생은 프로그램 설치나 PC 변경에 따른 불편을 줄일 수 있고, 학교와 학원은 실습용 프로그램을 관리하는 부담을 덜 수 있다"고 말했다. 이어 "시험을 준비하면서 익힌 ERP를 학교 교육은 물론 취업 후 실무에서도 활용할 수 있도록 교육기관과 협력을 이어가고, AI와 데이터 기능도 계속 보강하겠다"고 덧붙였다.

한편 한국공인회계사회는 제93회 시험에서 FAT 1·2급에 파로스를 우선 적용했으며, 운영 준비 상황에 따라 오는 2027년 상반기 TAT 1·2급까지 확대해 전 종목에 적용할 예정이다.

nylee54@newspim.com