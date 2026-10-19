TYM, 필리핀 '애그리링크 2026' 참가..."현지 농업 인재 육성 지원"

AI 핵심 요약beta
- TYM은 19일 필리핀 농업 전시회 애그리링크에 참가했다고 밝혔다
- 현지 기술인력 양성을 위해 단면 교보재와 교육 프로그램을 지원했다
- 100마력급 트랙터 6100R을 선보이고 아태 협력 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'6100R' 트랙터 출시...기술 교육 연계
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 농기계 기업 TYM은 지난 8일부터 10일까지 필리핀 마닐라 월드트레이드센터에서 열린 농업 전시회 '애그리링크 2026(AgriLink 2026)'에 현지 공식 파트너사인 핏코리아와 함께 참가했다고 19일 밝혔다.
TYM은 이번 전시회에서 필리핀의 농업기계화 확대에 발맞춰 현지 기술인력 부족 문제를 해소하기 위한 지원 방안을 제시했다. 엔진과 트랜스미션의 내부 구조를 확인할 수 있는 단면 교보재를 제작해 선보였으며, 해당 교보재는 전시 종료 후 현지 교육 유관기관에 무상 기증할 예정이다.
또 교육 콘텐츠와 전문가 트레이닝을 포함한 종합 기술 교육 프로그램을 연계해 현지 인재 육성을 지원한다. 앞서 지난 2월에도 필리핀 현지 엔지니어들을 한국으로 초청해 제품 엔지니어링 및 정비·서비스 교육을 진행한 바 있다.
이와 함께 TYM은 100마력급 중대형 트랙터 '6100R'을 필리핀 시장에 선보였다. 고부가가치 작물의 생산성 향상을 지원하는 모델로, 현지 농업 생태계 조성을 겨냥한 제품이다.
김호겸 TYM 글로벌사업 본부장은 "필리핀은 최근 농산업이 빠르게 성장하는 핵심 시장인 만큼, 적극적인 기술 교육과 인재 양성 지원을 통해 현지 농업 기계화 생태계 구축에 기여하는 장기적 파트너가 될 것"이라며 "이번 협력 사례를 계기로 아시아·태평양 주요 국가들과 농업기계화 상생 모델을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편, TYM은 향후 필리핀 현지 기술자를 대상으로 한 맞춤형 현장 교육을 본격화하는 동시에 오는 11월 마닐라에서 유엔 식량농업기구(FAO) 주최로 열리는 '아시아·태평양 지속가능 농업기계화 회의(APSAM)'에서 필리핀과의 협력 사례를 소개하고, 이를 바탕으로 아시아·태평양 국가들과의 농업기계화 협력 기회를 찾을 예정이다.
stpoemseok@newspim.com