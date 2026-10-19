솔루스첨단소재, 4분기 전지박 평균 판가 50% 이상 인상

AI 핵심 요약beta
- 솔루스첨단소재가 19일 주요 고객사 전지박 판매가를 50% 이상 인상했다
- AI 데이터센터와 미국 정책 영향으로 전지박 수급 불안이 커졌다고 설명했다
- 회사는 2027년 초 EBITDA와 연내 영업이익 흑자 전환을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 추가 인상 협의…수익성 개선 기대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 솔루스첨단소재가 글로벌 전지박 시장의 수급 여건 변화를 반영해 주요 글로벌 고객사를 대상으로 올해 4분기 전지박 평균 판매가격을 전분기보다 50% 이상 인상했다고 19일 밝혔다.
인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가와 미국의 탈중국 공급망 정책 등이 맞물리면서 이차전지용 동박인 전지박의 수급이 불안정해지고 있다는 설명이다.
회사 측에 따르면 국내 주요 경쟁사들도 최근 일부 고객사를 대상으로 판가 인상을 추진하고 있으며 전지박 시장 전반에서 가공비 인상 등 가격 정상화 움직임이 나타나고 있다.
솔루스첨단소재는 이번 판가 인상이 전지박 사업의 수익구조 개선에 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 오는 4분기부터 판가 인상 효과가 반영되는 가운데 생산량 확대와 생산 효율성 개선이 더해지면서 수익성도 개선될 것으로 전망했다.
회사는 이를 바탕으로 오는 2027년 초 전지박 사업의 분기 상각전영업이익(EBITDA) 흑자 전환에 이어 같은 해 중 분기 영업이익(EBIT) 흑자 전환도 기대하고 있다.
한편 글로벌 전지박 공급 부족이 지속될 것으로 예상되는 가운데 주요 고객사들과 오는 2027년 공급 가격 추가 인상에 대해서도 협의를 진행하고 있다.
회사 관계자는 "이번 대폭적인 판가 인상은 전지박 사업의 수익구조를 근본적으로 개선하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "4분기부터 수익성 개선 효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상된다"고 말했다.
이어 "2027년 공급 물량에 대한 추가 인상 협의도 이뤄지고 있는 만큼, 내년 초 EBITDA 흑자 전환에 이어 연내 영업이익 흑자 전환까지 기대하고 있다"고 강조했다.
winter1004@newspim.com