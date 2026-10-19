이나인페이, 코스닥 상장예비심사 승인

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크로스보더 핀테크 기업, 2개월 만에 심사 통과…5년 연속 흑자

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 크로스보더 디지털금융 플랫폼 기업 이나인페이(E9pay)는 한국거래소 코스닥시장본부로부터 상장예비심사 승인을 받았다고 19일 밝혔다. 지난 8월 상장예비심사를 청구한 지 약 2개월 만이다.

이나인페이는 지난 2017년 국내 첫 소액해외송금업 라이선스를 취득한 회사다. 상장 대표주관사는 한국투자증권이 맡았으며, 향후 증권신고서 제출과 수요예측, 일반청약 등 공모 절차를 진행할 예정이다.

회사에 따르면 지난 2025년 매출액은 647억원, 영업이익은 237억원, 당기순이익은 196억원을 기록했다. 영업이익률 36.7%, 순이익률 30.3%를 달성했으며, 2026년 상반기에도 매출액 382억5000만원, 영업이익 117억8000만원(영업이익률 30.8%)을 기록하며 5년 연속 흑자 경영을 이어가고 있다.

이나인페이 로고. [사진=이나인페이]

높은 수익성의 핵심은 당·타발 양방향 송금 구조와 글로벌 직접 정산망이다. 해외로 보내는 당발송금과 국내로 들어오는 타발송금을 상계해 프리펀딩 부담과 외환 조달 비용을 낮추고 있다. 또한 JP모건, 신한은행, 인도네시아 BRI, 베트남 VCB 등 국내외 금융기관과 직접 연결해 중개 수수료를 절감했다. 글로벌 중개송금업체를 거칠 경우 수수료가 현지 은행과 직접 거래할 때보다 2~3배 높다.

현재 이나인페이는 연간 송금액 3조7000억원 이상, 송금 건수 440만 건 이상을 기록하고 있다. 126개국 이상에 송금하고 20개 언어 상담을 지원하며, 누적 회원 수는 60만명 이상이다.

송금 사업을 넘어 플랫폼 사업도 확대하고 있다. 2025년 11월 출시한 외국인 특화 모바일 월렛·선불카드 'ToKpay'는 본국 은행계좌에서 외화를 송금해 원화로 충전하고, 국내 가맹점 결제와 대중교통 이용을 지원한다. 이와 함께 외국인 전용 간편인증 'E9sign', 크로스보더 커머스 'ToKmarket', 신한은행 비대면 계좌개설·제휴 신용카드·세금 환급 등 생활금융 서비스로 사업 영역을 넓히고 있다.

전혁구 이나인페이 대표이사는 "이번 상장예비심사 승인은 지난 9년간 외국인 금융 인프라를 구축하며 쌓아온 성장성과 수익성을 인정받은 결과"라며 "코스닥 상장을 계기로 외국인의 입국부터 귀국 이후까지 금융생활 전반을 연결하는 크로스보더 디지털금융 플랫폼으로 도약하겠다"고 말했다.

한편 회사는 상장을 통해 확보한 자금을 기업송금 확대와 결제·정산 인프라 고도화, 커머스 등 성장 사업에 투자할 계획이다.

nylee54@newspim.com