뱅크웨어글로벌, 한국거래소 차세대 시스템 구축 완료

AI 핵심 요약beta
- 뱅크웨어글로벌은 19일 한국거래소 차세대 시스템 구축을 완료했다
- 회사는 경영정보시스템 유지보수와 스마트워크 운영사업을 수주했다
- 금융IT 기술력과 수행 경험을 바탕으로 협력 범위를 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 금융 소프트웨어 전문기업 뱅크웨어글로벌이 한국거래소 경영정보 차세대 시스템 구축을 완료하고 유지보수 및 스마트워크시스템 운영사업을 수주했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 금융IT 분야에서 축적한 기술력과 대형 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 한국거래소의 경영 업무를 지원하는 핵심 정보시스템을 차세대 환경으로 구축했다.
차세대 시스템의 성공적인 오픈은 후속 사업으로 이어졌다. 뱅크웨어글로벌은 경영정보시스템 구축 이후 유지보수 업무를 진행하는 한편 스마트워크시스템 운영사업도 수주했다. 시스템 구축 과정에서 입증한 기술력이 후속 사업 성과로 연결되면서 한국거래소와의 협력 범위가 확대됐다.
뱅크웨어글로벌 관계자는 "한국거래소 경영정보 차세대 시스템의 성공적인 구축과 오픈은 당사의 금융 IT 기술력과 프로젝트 수행 역량을 보여주는 성과"라며 "이를 기반으로 후속 운영·유지보수 사업까지 수주한 만큼, 앞으로도 안정적인 시스템 운영을 지원하고 금융 IT 시장에서 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 회사는 이번 프로젝트를 통해 확보한 구축·운영 경험을 바탕으로 기존 고객사와의 협력을 확대하고 신규 시스템 구축과 운영·유지보수 사업을 연계해 사업 기반을 넓혀 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com