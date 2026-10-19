DYP, 전기차 방열모듈 전용 생산라인 구축

AI 핵심 요약beta
- DYP는 19일 화성공장에 전기차 인버터용 생산라인을 구축했다
- 10월 말 설비를 완료하고 연내 시범가동에 들어갈 예정이다
- DYP는 2027년 양산과 북미·유럽 및 데이터센터 진출을 추진한다
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북미·유럽 완성차 공급 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모빌리티 부품 기업 DYP가 전기차 인버터용 방열모듈 전용 생산라인을 구축하고 있다.
19일 DYP는 자회사 DYP에코의 화성공장에 쿨러 어세이(Cooler Assy) 생산라인을 설치 중이며, 10월 말 핵심 설비 구축을 마친 뒤 연내 시범가동에 들어갈 예정이라고 밝혔다.
회사에 따르면 이는 DYP가 지난 1월 현대모비스의 전기차용 인버터 방열모듈 공급업체로 선정된 후속 조치다. 오는 2027년부터 본격 양산 공급을 시작할 계획이다.
전기차 인버터는 차량의 구동 효율을 좌우하는 핵심 전력변환 장치로, 고출력·고발열 환경에서 안정적인 성능 유지가 중요하다. 쿨러 어세이는 인버터에서 발생하는 열을 제어하는 수냉식 냉각 부품으로 열관리 시스템의 핵심 부품이다.
DYP는 전기차 방열모듈 양산 경험을 바탕으로 북미와 유럽 완성차 업체를 대상으로 공급을 확대할 계획이다. 동시에 고발열 대응 기술을 활용해 AI 데이터센터 열관리 부품 시장으로도 진출할 방침이다.
DYP 관계자는 "전기차 방열모듈은 전동화 시대에 수요가 확대되는 핵심 열관리 부품"이라며 "피스톤 사업에서 축적한 제조 기술과 품질 경쟁력을 기반으로 전기차는 물론 AI 데이터센터 등 차세대 열관리 시장으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com