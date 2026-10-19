분기마다 이익 목표 지킨 셀트리온…"4분기 6000억으로 약속 완수"

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서정진 회장, 해외 법인 돌며 매출·실적 전망 점검

당기순이익 3분의 1 현금배당·자기수직 소각 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 올 3분기까지 분기별 영업이익 목표를 모두 달성한 가운데 4분기에는 6000억원 이상의 영업이익을 내겠다고 밝혔다. 당기순이익의 3분의 1을 현금배당 또는 자기주식 소각으로 주주에게 환원한다는 원칙도 재확인했다.

셀트리온은 19일 주주서한을 통해 "연초 제시했던 영업이익 목표인 1분기 3000억원, 2분기 4000억원, 3분기 5000억원을 매 분기 모두 달성했다"며 "4분기에도 영업이익 6000억원 이상을 달성하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다"고 밝혔다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

서정진 셀트리온 회장은 이달 초 북미·유럽·아시아·남미 등 주요 시장의 현지법인 관계자와 본사 영업담당 임원 80여 명을 소집해 매출 현황과 실적 전망을 점검했다. 회의는 각 지역 관계자들의 이동 시간을 줄이고 현장 상황에 신속하게 대응하기 위해 우즈베키스탄에서 진행됐다.

셀트리온은 점검 결과에 대해 "최근 환율 하락 등 외부 변수에도 불구하고 현재로서는 4분기 영업이익 목표를 달성하는 데 큰 어려움이 없을 것으로 판단하고 있다"고 했다. 다만 4분기가 진행 중인 만큼 남은 기간 매출 실현과 시장 환경 변화를 면밀히 살피겠다는 입장이다.

서 회장은 이달 중순부터 전 세계 주요 시장을 직접 방문해 국가별 현장을 점검하고 영업 활동을 독려할 예정이다.

중장기 수익성 강화를 위한 방침도 제시했다. 셀트리온은 신약 개발을 통한 미래 성장동력 확보와 연구개발(R&D) 예산의 효율적 집행, 제조원가 절감, 생산성 향상 등을 추진해 지속 가능한 이익 성장 구조를 구축하겠다고 밝혔다.

주주환원은 당기순이익의 3분의 1을 현금배당 또는 자기주식 소각에 활용한다는 기본 원칙을 유지한다. 구체적인 환원 방식은 주주 의견을 수렴해 결정할 계획이다.

셀트리온은 "기업의 성장으로 창출한 성과가 주주 여러분의 실질적인 가치 증대로 이어져야 한다는 원칙을 지켜나가겠다"며 "서정진 회장을 비롯한 전 경영진과 임직원이 목표 달성을 완수할 때까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com