LG전자, 뉴욕 타임스스퀘어서 가전 혁신사 공개

1958년 창립 이후 가전 혁신 역사·미래 비전 공유

세탁기·냉장고 진화 과정부터 홈로봇까지 담아

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 미국 뉴욕 타임스스퀘어 옥외 전광판에 1958년 창립 이후 이어온 가전 혁신의 역사와 미래 비전을 담은 영상을 공개했다.

LG전자는 '삶이 묻는 질문, LG가 답하다'를 주제로 제작된 160초 분량의 영상을 공개했다고 19일 밝혔다. 고객의 일상 속 불편을 해결해온 가전 혁신의 여정과 함께 AI홈, 홈로봇 등 피지컬 AI 분야로 확장하는 미래 비전을 담았다.

LG전자가 브랜드 헤리티지 영상 '삶이 묻는 질문, LG가 답하다(Life Asks, LG Answers)'를 미국 뉴욕 타임스스퀘어 옥외 전광판을 통해 공개했다. [사진=LG전자]

영상은 세탁가전의 혁신부터 시작한다. 1969년 국내 최초 세탁기 '백조세탁기'에서 출발해 2015년 드럼세탁기 아래에 소형 통돌이 세탁기를 결합한 'LG 트윈워시', 2020년 세탁기와 건조기를 일체형으로 구현한 'LG 워시타워'까지의 제품 진화 과정을 보여준다.

냉장고 분야에서는 1965년 '눈표냉장고'부터 냉장고 문 전체를 열지 않고 자주 사용하는 식품을 꺼낼 수 있는 '매직스페이스', 문을 두드려 내부를 확인할 수 있는 '노크온' 기술까지 소개한다. 노크온이 적용된 제품은 출시 이후 10년간 1분당 1대 규모로 판매돼 누적 판매량이 530만대를 넘었다.

가전 디자인의 변화도 담겼다. 1980년대 목재 소재 냉장고에서 출발해 색상과 소재를 인테리어에 맞춰 선택할 수 있는 'LG 오브제컬렉션', 공간과의 조화를 고려한 빌트인 가전과 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'까지 진화 과정을 보여준다.

제품 혁신의 기반이 된 핵심 부품 기술도 영상에 포함됐다. 1962년 선풍기용 모터 개발로 시작한 LG전자의 모터 기술은 세탁통과 모터를 직접 연결하는 '인버터 DD 모터', 세탁물의 특성을 감지해 최적의 세탁 동작을 구현하는 'AI DD 모터'로 발전했다. 최근에는 가전에서 축적한 모터·제어 기술을 바탕으로 로봇의 관절 역할을 하는 액추에이터 'LG 악시움(AXIUM)'을 개발했다.

영상의 마지막은 로봇 기술과 피지컬 AI의 미래 비전으로 이어진다. LG전자는 1983년 국내 첫 교육용 로봇 개발을 시작으로 2003년 청소로봇, 2018년 안내·배송·서빙 등을 수행하는 서비스 로봇 'LG 클로이'를 선보였다. 올해는 홈로봇 'LG 클로이드(CLOiD)'를 공개했다.

LG전자는 가전 혁신을 토대로 AI홈, 홈로봇 등으로 영역을 넓혀 고객의 가사 노동 부담을 줄이는 '제로 레이버 홈(Zero Labor Home)'을 단계적으로 현실화할 계획이다.

LG전자는 뉴욕 타임스스퀘어를 시작으로 영국 런던 피카딜리 광장 전광판과 주요 OTT 플랫폼에서도 영상을 공개할 예정이다.

류주현 LG전자 HS마케팅커뮤니케이션 담당은 "고객의 더 나은 삶을 위해 혁신해 온 LG전자의 헤리티지와 미래 비전을 글로벌 고객과 공유하고, 차별화된 브랜드 가치를 지속적으로 전달해 나갈 것"이라고 말했다.

raul1649@newspim.com