CU, 술익는집 협업 맥주 3탄 21일 출시…전작 40만 캔 판매

AI 핵심 요약beta
- CU가 19일 서울브루어리·술익는집과 협업 맥주를 출시했다
- 신제품 서울 호펜바이세는 21일 출시되는 호피바이젠이다
- 500ml·도수 5.2%로 1캔 5000원에 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3캔 구매 시 1만2000원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 운영하는 CU는 서울브루어리, 주류 유튜버 술익는집과 공동 개발한 크래프트 맥주 '서울 호펜바이세'를 오는 21일 출시한다고 19일 밝혔다.
이번 제품은 지난 5월 출시한 '서울 코리안 라이스 라거'와 '서울 캘리포니아 커먼'에 이은 세 번째 협업 맥주다. 앞선 두 제품의 누적 판매량은 40만 캔이다.
서울 호펜바이세는 독일 전통 밀맥주 바이젠에 홉의 풍미를 더한 호피바이젠 스타일이다. 바이젠 효모에서 비롯된 바나나·과일 향과 홉 향이 특징이라고 회사는 설명했다.
용량은 500ml, 알코올 도수는 5.2%다. 가격은 1캔 5000원이며, 3캔을 구매하면 1만2000원이다.
CU는 자체 앱 포켓CU에서 맥주 유튜버 '명품맥덕'과 함께 지역 양조장 제품을 매월 선보이는 'KCBC 초신선 맥주 프로젝트'도 진행하고 있다.
이 프로젝트는 소규모 양조장의 맥주를 사전예약으로 판매한다. 고객은 생산 후 7일 이내에 공급되는 제품을 전국 CU 점포에서 받아볼 수 있다. 이달에는 울릉브루어리의 '독도스위밍라거'를 선보였다.
kji01@newspim.com