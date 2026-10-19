SSG닷컴, 30여개 브랜드 5일간 할인…르샵 최대 70%

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 19일 30여개 브랜드 할인행사를 시작했다
- 행사는 23일까지 패션·뷰티·리빙 상품을 최대 70% 할인한다
- 신세계몰과 백화점몰은 구매 고객에게 할인쿠폰을 무제한 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1만원 이상 구매시 쿠폰
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 30여개 브랜드의 가을·겨울 신상품과 단독 상품을 최대 70% 할인하는 '브랜드 쇼케이스'를 오는 23일까지 진행한다고 19일 밝혔다.
행사는 19일부터 5일간 열리며 패션·뷰티·리빙 상품을 선보인다. 신세계몰과 신세계백화점몰에서는 각각 1만원 이상 구매할 때 쓸 수 있는 5%·7%·10% 할인 쿠폰을 무제한 발급한다.
패션 상품 중 르샵 의류는 최대 70%, 나이키·스케쳐스 운동화는 최대 50% 할인한다. 폴로 랄프로렌과 라코스테, 막스마라의 가을·겨울 상품과 노스페이스, 코오롱스포츠 등 아웃도어 상품도 특가에 판매한다.
뷰티 부문에서는 키엘과 입생로랑의 홀리데이 컬렉션 세트를 선보인다. 라메르는 스킨케어 상품을 혜택가에 판매하고 바이레도 앱솔뤼 향수 구매 고객에게는 바디케어 제품을 추가로 준다.
쿼드쎄라의 초음파 피부관리기 V1은 SSG닷컴 단독 구성 세트로 준비했다.
리빙 상품은 모바 로봇청소기 최대 30%, 마이크로킥보드 최대 25%, 경동나비엔 상품 최대 20% 할인한다. 수면밀도 매트리스와 선일금고에도 할인 혜택을 적용한다.
kji01@newspim.com