SSG닷컴, 크리니크 7종 17% 할인…쓱7클럽 회원 혜택

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1만원 이상 구매 시 20% 쿠폰

5만원 장보면 SSG머니 5000원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 장보기 멤버십 쓱7클럽 회원을 대상으로 크리니크 상품 7종을 17% 할인하는 행사를 오는 18일까지 진행한다고 12일 밝혔다.

할인 대상은 대용량 보습크림 2종과 시베리아 리치 크림, 노란 에센스 로션·젤, 리필용 각질케어토너 2·3이다. 회원 전용 특가 상품은 한정 수량으로 판매한다.

SSG닷컴이 쓱7클럽 회원을 대상으로 크리니크 특가 행사를 진행한다. [사진=SSG닷컴]

전용 상품을 1만원 이상 구매하면 최대 2만원까지 할인되는 20% 쿠폰을 사용할 수 있다. 전용 상품 구매 회원에게는 SSG닷컴과 크리니크가 함께 제작한 파우치와 노란에센스로션 1mL를 사은품으로 준다.

SSG닷컴은 별도 응모한 회원을 대상으로 구매왕 행사도 진행한다. 행사 기간 쓱7클럽 특가 상품을 포함한 크리니크 구매금액 상위 고객에게 쏙수분광채세럼 50mL 정품을 제공한다.

오는 14일까지는 쓱7클럽 위크를 열고 장보기 혜택을 제공한다. 쓱배송의 주간·새벽·트레이더스 상품을 5만원 이상 구매하고 이벤트 페이지에서 신청한 회원에게 SSG머니 5000원을 지급한다.

쓱7클럽 위크 혜택은 행사 기간 계정당 한 차례 신청할 수 있다.

kji01@newspim.com